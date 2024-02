CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « CIVEZZANO, DONNA DENUNCIATA PER SPACCIO DI STUPEFACENTI »

11.43 - venerdì 16 febbraio 2024

Nella notte del 15 scorso, un equipaggio della Stazione di Madruzzo è stato inviato, a seguito di richiesta di intervento al 112, presso una famiglia in Civezzano, per sedare un litigio tra un padre ed una figlia. A chiamare è stato l’uomo, perché stanco dei continui comportamenti inappropriati della figlia. Ivi giunti i militari hanno identificato le parti in causa e nel corso delle operazioni rimanevano colpiti dal forte odore di marijuana che sentivano nell’aria.

Aguzzando quindi la vista, notavano sul tavolo della cucina dei piccoli rimasugli di tale sostanza stupefacente nonché un bilancino elettronico di precisione. Chieste spiegazioni alla donna, una 32enne, quest’ultima riferiva che era roba sua e di non averne altra.

Data la presenza del bilancino, i due Carabinieri non hanno creduto a quanto riferitogli ed hanno eseguito una ispezione visiva dei luoghi. La donna, evidentemente certa che sarebbe stata scoperta di lì a poco, spontaneamente consegnava due involucri in plastica contenenti della marjuana ed un ulteriore bilancino di precisione, che nascondeva nella sua camera da letto.

Le operazioni si sono concluse nella notte, con il sequestro di circa 200 grammi di droga, due bilancini e la conseguente denuncia a piede libero della donna alla locale Procura della Repubblica, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.