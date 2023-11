ON. AMBROSI (FDI) * COMUNITÀ EBRAICHE: « PERICOLOSA LA SOTTOVALUTAZIONE DELL’ANTISEMITISMO, DA CHI MANIFESTA CONTRO ISRAELE DIMENTICANDO I CRIMINI HAMAS »

15.40 - mercoledì 1 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Vergognosa e pericolosa la sottovalutazione dei crescenti fenomeni di antisemitismo in tutta Europa da parte di chi manifesta contro Israele dimenticando i crimini di Hamas. Come se fosse normale accettare o anche solo tollerare che vengano disegnate stelle di David sui luoghi di lavoro o di residenza degli ebrei, come sta purtroppo avvenendo in Francia, a Vienna è stato devastato il cimitero ebraico, così come in Italia i vandalismi ai danni delle pietre d’inciampo a testimonianza della deportazione e degli assassinii nei campi di concentramento nazisti.

Agli autori di questi gravi atti di antisemitismo non é evidentemente bastata la lezione della Storia che purtroppo si sta drammaticamente ripetendo. E chi chiude gli occhi fingendo di non vedere é da considerare altrettanto responsabile.

Ribadisco la mia solidarietà alle Comunità ebraiche in tutto il mondo vittime di attacchi e discriminazioni, il sostegno allo Stato d’Israele, al suo diritto a difendersi. Israele siamo noi e chi vuole negare a Israele il suo diritto ad esistere non è che un antisemita, ma Israele sta combattendo anche per noi la battaglia contro il male, il terrorismo, come noi abbiamo combattuto quella contro il nazismo”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.