RAI NEWS 24 * IL GENERALE FIGLIUOLO DAL LIBANO: « NOSTRI MILITARI FORZA D’INTERPOSIZIONE, ASSISTONO LA POPOLAZIONE »

15.09 - mercoledì 1 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

A Rainews24, unica tv italiana presente al confine tra Libano e Israele dall’inizio della crisi medio orientale, parla il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo. In missione in Libano, per una visita al contingente italiano che opera sotto l’egida dell’Onu, il comandante del Covi (Comando Operativo Vertice Interforze) ha sottolineato l’impegno degli uomini e delle donne delle Forze armate: “I nostri militari si muovono con spirito di sacrificio, seguendo i valori della Carta Costituzionale operando con professionalità e umanità e facendo da forza di interposizione per monitorare il cessate il fuoco. La situazione è tesa, ma il contingente italiano sta fornendo assistenza alla popolazione civile, supportando le forze armate libanesi che sono un pilastro nell’organizzazione dello Stato”.