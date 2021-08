PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MOSTRA MÜLLER THURGAU – CEMBRA: FUGATTI, «LE PICCOLE CANTINE SONO IMPORTANTI PER VALORIZZARE IL BINOMIO TURISMO-AGRICOLTURA »

Fugatti: «Le piccole cantine importanti per valorizzare il binomio turismo-agricoltura». Mostra dei Müller Thurgau a Cembra, la visita del presidente della Provincia.

Si è conclusa dopo quattro giorni di manifestazioni, degustazioni, convegni, concorsi, visite ai vigneti l’edizione numero 34 della Rassegna internazionale del Müller Thurgau vino di montagna visitata oggi dal presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti che ha fatto tappa a Palazzo Maffei a Cembra, sede della Mostra-concorso. «In Trentino abbiamo le grandi cantine che sono importanti – ha detto il presidente Fugatti – ma non dobbiamo dimenticare le tante piccole realtà d’eccellenza, che in silenzio, con impegno e tenacia lavorano le vigne che rendono il paesaggio unico e altrettanto unico il prodotto che riescono a portare nei calici. Puntiamo molto su di loro per rafforzare il binomio turismo-agricoltura nei prossimi anni in Trentino».

Il presidente Fugatti, che ha ricordato come nel precedente assestamento di bilancio siano stati inseriti due milioni di euro per un bando per le piccole cantine vitivinicole, ha incontrato il presidente del Comitato organizzatore della Mostra, Renzo Folgheraiter, soddisfatto per l’edizione di quest’anno. «È andata davvero bene – commenta Folgheraiter – perché il tempo, a parte oggi, è stato favorevole e la normativa anti-Covid ci ha permesso di operare in sicurezza senza rinunciare alla manifestazione e alle sue peculiarità».