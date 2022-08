FEDERCOOP * LAGO DI LEDRO: « ALLA SPIAGGIA DI PUR IL VERNISSAGE DI “GAMES OF CUBES”, LE INSTALLAZIONI DI ARREDO E DESIGN OUTDOOR »

15.58 - mercoledì 10 agosto 2022

La spiaggia di Pur ha ospitato la presentazione di “Games of Cubes”, installazioni di arredo outdoor dal design originale, pensate e realizzate per valorizzare i luoghi maggiormente rappresentativi del territorio valligiano.

È uno dei valori distintivi del credito cooperativo. Valore espresso in molti modi come è stato dimostrato, stamani, alla spiaggia di Pur del Lago di Ledro, teatro della conferenza stampa/vernissage di “Games of Cubes”, progetto vincitore del bando “Outdoor Park Design” indetto, a fine 2021, da Azienda per il Turismo Garda Dolomiti, rappresentata dal presidente Silvio Rigatti e dal direttore Oskar Schwazer, e da Cassa Rurale di Ledro, presente con il presidente Marco Baruzzi e la consigliera Anna Gnuffi.

L’iniziativa ha permesso di promuovere sinergia tra gli enti del territorio, sviluppando il tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso il coinvolgimento di artigiani e professionisti della Val di Ledro.

Il progetto vincitore, “Games of Cubes”, si è distinto perché ha saputo interpretare al meglio i temi del bando: l’utilizzo di materiali caratteristici del luogo, la sostenibilità e la versatilità del progetto.

Gli elementi di arredo sono frutto della creatività di Cesare e Giovanni Rosa, giovani artigiani ledrensi, fondatori dell’azienda di falegnameria Rosalab.

Quanto realizzato sarà collocato in otto zone panoramiche del territorio: Belvedere di Bezzecca, Chiesa di Locca, Bocca Trat, Chiesetta alla Costa, Belvedere di Dromaé, Ledro Trek Low, Tremalzo, Spiaggia di Pur.

L’installazione sarà possibile grazie alla collaborazione degli operatori di “S.s.o.v.a.” acronimo di Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale coordinato, per la zona dell’Alto Garda e Ledro, da Sergio Scarpiello che ha partecipato alla conferenza stampa alla presenza, inoltre, di Luca Zendri, assessore al turismo del Comune di Ledro.

Nel corso del vernissage, è stato evidenziato l’impegno dell’istituto di credito cooperativo, diretto da Marco Gabrielli, nel sostenere progetti che vadano a valorizzare e promuovere il territorio e che siano da volano per la sua crescita economica. “Come Cassa Rurale di Ledro, banca della comunità locale, siamo soddisfatti di aver potuto sostenere una giovane realtà economica ledrense – è stato spiegato – Lavorare insieme e fare squadra con gli enti del territorio si è dimostrata anche in questo caso una scelta vincente”.