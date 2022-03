CAFÉ DE LA PAIX – APS DULCAMARA* “LA CULTURA È LA CURA”: « QUATTRO I LABORATORI RIVOLTI AGLI OVER 65 E GIOVANI UNDER 35, ESCLUSI PRECOCEMENTE DAI PERCORSI FORMATIVI »

12.18 - giovedì 10 marzo 2022

I quattro laboratori attivati da APS Dulcamara con la preziosa collaborazione di Auser del Trentino, Emitflesti, CSA Contrada Larga e Alessio Coser sono completamente gratuiti ed esclusivamente rivolti ad over 65 e giovani under 35, con particolare attenzione a coloro che sono stati esclusi precocemente da percorsi formativi.

I percorsi laboratoriali coinvolgono circa 60 persone divise in 4 gruppi, intergenerazionali, che sono coinvolti in formazioni riguardanti la fotografia, il teatro, la lavorazione a maglia e uncinetto e un atelier creativo. I laboratori rappresentano il pretesto per rafforzare il networking tra le associazioni che insistono sul quartiere ed altri enti ed associazioni competenti nelle specifiche materie di intervento.

Nell’ambito del progetto stesso, in ottica di networking e di conoscenza del quartiere, gli enti organizzatori coinvolgeranno in attività collaterali, nel corso dei prossimi mesi, coloro che già partecipano ai laboratori. Il primo di questi incontri si terrà domenica 13 marzo a partire dalle ore 11:00. Le persone partecipanti, infatti, saranno invitate ad una corsa speciale di MEMOWALK aperta alla cittadinanza, singoli cittadini e gruppi.

MEMOWALK, organizzata da Deina Trentino con il supporto di Arci del Trentino, è una passeggiata/camminata audio-guidata nei luoghi della memoria di Trento, teatro dei tragici episodi che interessarono la città durante la Seconda Guerra Mondiale, che permetterà di immergersi nei fatti storici che saranno narrati e che si alterneranno a letture e testimonianze.

Una passeggiata che vuole, attraverso la storia e la memoria, tenere traccia di quello che è stato il nostro passato e delle storie dei luoghi che quotidianamente viviamo al fine di contribuire ad ampliare la sensibilità e la responsabilità della comunità verso il proprio territorio, verso la sua storia.

Le tappe del Memowalk saranno:

– Piazza Dante e la Stazione dei Treni di Trento, da cui comincerà la camminata;

– la Portela, quartiere del centro città bombardato il 2 settembre 1943;

– Piazza Pasi e via Manci, dove avremo la testimonianza dell’ANPI del Trentino;

– Torre Littoria a Piazza Venezia, ex Casa del Fascio;

– Villa Triste, ex sede della Gestapo di Trento dove avvenivano interrogatori e torture.

La durata della passeggiata sarà di 60 minuti e la partecipazione è completamente gratuita.

Per maggiori informazioni si prega di contattare telefonicamente il Cafè de la Paix al 380 765 2753 o di scrivere una mail all’indirizzo apsdulcamara@gmail.com