CONZATTI (IV) * FEMMINICIDIO: « UCCISA A COLPI D’ASCIA A NORIGLIO, PER IL TRENTINO IN PROGRAMMA LA STRATEGIA PROVINCIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE »

15.23 - domenica 30 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

UCCISA A COLPI D’ASCIA A NORIGLIO. CONZATTI: “PER IL TRENTINO ABBIAMO IN PROGRAMMA LA STRATEGIA PROVINCIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”.

Ogni volta che ci troviamo di fronte a un femminicidio, ad una nuova vita strappata via, ad una famiglia distrutta, ci ripetiamo, quasi come un mantra, che senza interventi strutturali e integrati, non saremo in grado di fermare questa spirale di violenza.

Da vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura, ho avuto modo di toccare con mano quei dati avvilenti, quelle statistiche che ogni giorno scuotono il nostro Paese: in Italia, una donna ogni due giorni e mezzo viene violentemente uccisa.

E questi numeri ci dicevano, senza mezzi termini, che sarebbe accaduto di nuovo, non sapevamo dove, ma sarebbe riaccaduto, presto. Ora basta retorica, serve indicare una rotta seria nel contrasto alla violenza contro le donne. Per il Trentino abbiamo in programma la Strategia provinciale contro la violenza sulle donne, e ci impegniamo ad attuarla urgentemente #riformistiperscelta.

*

Donatella Conzatti

Componente della Cabina di regia nazionale di Italia Viva e Coordinatrice regionale TAA Italia Viva ReNew Europe