SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * MONTAGNA: “ BOSCAIOLO PERDE LA VITA NEI BOSCHI DELLA VAL FORAME (CAVALESE, VAL DI FIEMME) “

Boscaiolo perde la vita nei boschi della Val Forame

(Cavalese, Val di Fiemme).

Un boscaiolo del 1990 di nazionalità rumena ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi dopo essere stato travolto da una pianta mentre stava lavorando nei boschi della Val Forame nei pressi dell’omonima malga, sopra l’abitato di Cavalese (Val di Fiemme) a una quota di circa 1.350 m.s.l.m.. La chiamata al Numero per le Emergenze 112 è arrivata verso le 17.15.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha attivato la Stazione di competenza Val di Fiemme e ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Con una prima rotazione l’elicottero ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica. In una seconda rotazione è stato elitrasportato in quota anche un operatore della Stazione Val di Fiemme, per dare supporto alle operazioni di soccorso.

Purtroppo i tentativi di rianimazione sono stati inutili e l’uomo è deceduto sul posto. Dopo il nullaosta delle autorità la salma è stata recuperata dall’elicottero e portata a Masi di Cavalese. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Foto: archivio Soccorso alpino Trentino