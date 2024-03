APT GARDA DOLOMITI (TN) * PRIMAVERA 2024 – APPUNTAMENTI: « FSA BIKE FESTIVAL RIVA DEL GARDA / VIA FERRATA CADUTI DI NASSIRYA / NUOVA FALESIA SEGROM A NAGO »

14.11 - lunedì 25 marzo 2024

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE NEL GARDA TRENTINO

Sole caldo, vento a favore, trail panoramici, sentieri attrezzati: con la bella stagione tornano gli appuntamenti sportivi nel Garda Trentino – per scaldare muscoli e atmosfera.

Il calendario sportivo si apre con l’evento più importante delle due ruote: il Bike Festival Riva del Garda. Ma la bella stagione ha in serbo tante altre novità – per la gioia di tutti gli animi sportivi che amano il contatto con la natura. La Garda Guest Card, le piste ciclabili e le iniziative di mobilità sostenibile come Bus&Go contribuiranno a rendere la vacanza nel Garda Trentino ancora più green!

FSA BIKE FESTIVAL RIVA DEL GARDA

Il Bike Festival Riva del Garda compie 30 anni e si rifà il look. Dal 2 al 5 maggio 2024 torna in scena la quattro giorni dedicata al mondo della bici – con un nuovo brand, un nuovo sito web e un nuovo stile. Quest’anno gli occhi saranno puntati sul mondo gravel e sul tema della bike senza limiti – nel pieno rispetto dell’ambiente. Le registrazioni sono aperte!

VIA FERRATA CADUTI DI NASSIRYA

A inizio estate apre la via ferrata Caduti di Nassiriya, l’ultimo tratto della via ferrata Rio Sallagoni a Drena. Grazie all’intervento dei Garda Rangers, finalmente anche la parte superiore del canyon sarà teatro di grandi avventure!

NUOVA FALESIA SEGROM A NAGO

Il 2024 sarà all’insegna dell’arrampicata su roccia! Al via i lavori per una seconda attesissima apertura: quella della falesia Segrom a Nago, ai piedi del Monte Altissimo. L’obiettivo? Diventare la climbing area più grande d’Europa!

GARDA RANGERS

I Garda Rangers sono i custodi dell’Outdoor Park Garda Trentino. Cassetta degli attrezzi alla mano e caschetto in testa, le squadre di professionisti del Garda Trentino sono sempre intente a controllare sentieri e segnaletica e a intervenire lì dove necessario – tra i boschi e i prati, lungo le creste e i percorsi MTB.