PAOLI (LEGA TRENTINO) * GIULIA ZANOTELLI – UFFICIO FEM : « SONO POLEMICHE INUTILI, È UN BENE LA PRESENZA DELL’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA PAT »

“Dev’essere la volontà di fare polemica a tutti i costi. Per forza. Non saprei diversamente spiegarmi il polverone anche mediatico che in queste ore sta suscitando la notizia – mai smentita dalla diretta interessata e dalla stessa più volte annunciata in pubblico ad inizio Legislatura (non si può parlare quindi di scoop) – secondo cui è a disposizione, per l’Assessore provinciale all’Agricoltura Giulia Zanotelli, un apposito ufficio presso la Fondazione Mach di San Michele (FEM).

Il gran parlare che sta facendo il semplice allestimento di un ufficio – con il consigliere Michele Dallapiccola che si sta stracciando le vesti -, mi pare decisamente spropositato. Anche perché questa notizia, a ben vedere, non soltanto non risulta grave, ma appare positiva e confortante per la Rotaliana e per il Trentino. Posso difatti esser solo contento se l’Assessore Zanotelli è presente sul territorio, rinomato per la sua storia agricola, soprattutto quando si parla di ricerca, sviluppo e delle nostre eccellenze agricole, tutti elementi che hanno nella FEM una felice sintesi. Detto questo, forse c’è una spiegazione per cui l’ufficio assessorile tanto indigna il consigliere Dallapiccola: quando in giunta sedeva lui, l’ascolto delle categorie era scarso, la presenza sul territorio forse anche e i suoi avvistamenti in Fondazione di rarità ufologica“

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Denis Paoli.