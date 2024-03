CSMT * LOTTO 3 B – CIRCONVALLAZIONE IPOGEA ROVERETO: « NOSTRE RICHIESTE A RFI/ ITALFERR, ACCESSI AGLI ATTI A COMUNE TRENTO E PAT »

13.20 - lunedì 25 marzo 2024

Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega” (CMST) ha inviato a RFI Spa e RFI ITALFERR e per conoscenza alla Provincia Autonoma di Trento e ai sindaci della Vallagarina una lettera aperta dove si richiede di inserire nell’Analisi Multicriteria, relativa al lotto 3 B presentato durante il Consiglio Comunale di Rovereto del 14 marzo scorso, l’ipotesi progettuale dell’ing. Baccega, elaborata “dal basso” e di rendere pubblica la documentazione.

Riteniamo non opportuna la scelta di secretare tale documentazione fino alla vigilia del Dibattito Pubblico che, come annunciato, dovrebbe svolgersi tra sei mesi. I cittadini devono avere la possibilità di conoscere le tre ipotesi progettuali elaborate da RFI ITALFERR e le argomentazioni sviluppate per la scelta della soluzione 3 che prevede una infrastruttura di 23 Km di cui 16 Km in galleria naturale, alla profondità del piano campagna di – 70 metri. Inoltre i cittadini vogliono essere messi a conoscenza della funzione del Posto Movimento costituito da 6 binari previsto a sud di Marco.

Il CMST nutre forti perplessità sulla mancanza di finanziamento della progettazione e realizzazione del lotto 3 B, annunciato durante il Consiglio Comunale dal Presidente Fugatti. Inoltre ritiene non accettabile l’affermazione che il finanziamento potrebbe arrivare solo se la cittadinanza accettasse il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, elaborato unilateralmente da RFI ITALFERR, senza fare obiezioni.

Ing. Ezio Viglietti – Portavoce

Ing. Pina Lopardo – Portavoce