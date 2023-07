SEN. SPAGNOLLI (AUT) * RAPPORTO GRANDI CARNIVORI 2022: « INGENEROSE LE CRITICHE DEGLI ANIMALISTI, NEI CONFRONTI DELLA PAT »

14.58 - martedì 4 luglio 2023



RAPPORTO GRANDI CARNIVORI, SPAGNOLLI (AUT): INGENEROSE CRITICHE ANIMALISTI A PROVINCIA DI TRENTO.

“È abbastanza sorprendente che le associazioni animaliste stiano lì a sindacare con la Provincia Autonoma di Trento sul presunto ritardo nella pubblicazione del Rapporto Grandi Carnivori 2022. Lo è perché nessun’altra regione italiana pubblica un rapporto così esaustivo e completo come quello della Provincia di Trento che, è doveroso ricordare, ha mantenuto queste caratteristiche in ogni stagione della vita politica trentina. Le altre regioni non lo fanno, ma nessuna di esse è destinataria di critiche e attenzioni mediatiche paragonabili a quelle che le Associazioni stesse riservano alla PAT. Ovvero: chi fa monitoraggio serio è attaccato, chi non lo fa viene lasciato in pace. Perché?”

Così in una nota il senatore e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli.