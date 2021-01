CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « LOCKDOWN ALLA ROMANA, ALL’EUR SI È ORMAI PERSO IL CONTO DI PALAZZI E MONUMENTI CHIUSI E RECINTATI DA ANNI PER LAVORI »

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Riccardo Trombetta è a Roma per documentare il bizzarro caso di “lockdown” e abbandono in cui diversi palazzi e monumenti di pubblico interesse dell’Eur versano ormai da anni.

La immagini riprese all’interno del quartiere, ispirato all’urbanistica classica romana e simbolo del razionalismo italiano, mostrano il Palazzo della Civiltà Italiana, il famoso “Colosseo Quadrato”, il Palazzo dei Congressi, il Museo della Civiltà Romana e lo spettacolare colonnato adiacente il Museo dell’Alto Medioevo, tutti circondati da transenne con cantieri apparentemente fermi o abbandonati.

Ma non solo, anche il famoso Nuovo Centro Congressi dell’archistar Massimiliano Fuksas, noto come Nuvola, progetto già ampiamento contestato per il discutibile rapporto costi-utilità, è ancora transennato e inaccessibile.

L’inviato di Striscia ha chiesto spiegazioni all’amministratore delegato di Eur Spa Antonio Rosati che, pur essendo in carica da soli cinque mesi, si è impegnato a far ripartire i lavori di restauro: «Proveremo a smantellare tutto. Entro il 30 marzo toglieremo la recinzione al Palazzo della Civiltà Italiana. Anche la Nuvola diventerà una grande “agorà” nel giro di qualche mese, mentre per il Palazzo dei Congressi il cantiere riprenderà i lavori che dureranno diciotto mesi».