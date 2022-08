INTERVISTA “IL TEMPO” A SILVIO BERLUSCONI (NON INTEGRALE) * EDIZIONE CARTACEA 21/8/2022: « GIORGIA MELONI HA SENZ’ALTRO L’AUTOREVOLEZZA NECESSARIA PER GUIDARE IL GOVERNO »

08.39 - domenica 21 agosto 2022

Presidente, lei è sceso in campo per l’ennesima campagna elettorale. Quanto può valere in più la sua presenza per il centro-destra?

«Non sta a me dirlo, naturalmente. Ma non voglio eludere la domanda: in passato ho guidato una campagna elettorale ben fatta, spiegando agli italiani i vantaggi concreti che avrebbero ottenuto da un nostro successo, una campagna che ci ha fatto crescere di 10 punti. È quello che intendo fare anche stavolta, rivolgendomi soprattutto a quel grande numero di indecisi o potenziali astenuti – sono la metà degli italiani – spiegando loro che non andare a votare è autolesionismo e invece votare per noi significa realizzare degli obbiettivi concreti. Votare, naturalmente per Forza Italia, è nell’interesse proprio di ciascuno, in quello dei propri cari, in quello della comunità».

Lei sta facendo una serie di pillole quotidiane del programma di Forza Italia sui social. Pensa di intervenire direttamente anche con manifestazioni sul territorio o in apparizioni televisive?

«È una campagna troppo breve per girare l’Italia. Del resto i comizi sono un metodo vecchio, che consente di parlare a poche persone. Di solito, se vengono a sentirti, sono già convinte. Preferisco usare la televisione e i social, che mi consentono di far conoscere le nostre idee ad una platea molto più vasta».

In questi mesi si è scritto e parlato molto dei rapporti a volte tesi all’interno dei partiti del centro-destra. Ora sembra tornato il sereno. Resta aperto il tema di chi farà il premier in caso di vittoria. Lei sarebbe d’accordo se fosse Giorgia Meloni?

«In verità i rapporti non sono mai stati tesi, anche quando abbiamo compiuto scelte diverse, per esempio nei confronti del governo Draghi. Giorgia Meloni, come altri esponenti del centrodestra, ha senz’ altro l’autorevolezza necessaria per guidare il Governo».

Ci può dare qualche anticipazione su chi proporrà come ministri se il centro-destra vincerà?

«Posso solo dirle che vi saranno esponenti di partito e figure autorevoli della società civile. L’Italia ha ancora bisogno di chiamare a raccolta le energie migliori, ed è quello che faremo, senza rinchiuderci nei recinti di partito. Spero di poter annunciare alcuni nomi prima delle elezioni, ma ora è decisamente presto».