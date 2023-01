ROSSATO (FDI) * CANDIDATURA GEROSA: « UN GRANDE SEGNALE DAI VERTICI DEL PARTITO, LA MIA SODDISFAZIONE »

15.16 - venerdì 13 gennaio 2023

Francesca Gerosa Candidato Presidente per Fratelli d’Italia, Rossato (FdI): “Un grande segnale dai vertici del partito.” Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per la scelta di Giorgia Meloni e dei vertici Nazionali del partito che per voce del Commissario Urzì, al quale sono personalmente grata per il lavoro incessante degli ultimi mesi, hanno affidato a Francesca Gerosa il compito di guidare Fratelli d’Italia come Candidato Presidente alle prossime elezioni Provinciali di ottobre 2023.

Intendo inoltre manifestare il mio apprezzamento, oltre che per la qualità del Candidato, anche per la tempistica nella scelta. Risulta infatti evidente che anche il Trentino come le altre province italiane, sta affrontando innegabilmente un periodo economico e sociale difficile. Da qui l’esigenza di partire da subito con l’ascolto del territorio e con proposte concrete che sappiano andare incontro alle esigenze ma soprattutto alle difficoltà dei cittadini, sicuramente mutate nell’ultimo periodo.

Sono altresì convinta che Francesca Gerosa sarà in grado di fornire lo stimolo necessario per un ricompattamento della coalizione di centrodestra, vincente a livello nazionale e sulla carta vincente anche in Trentino! Uniti si vince! Forza Francesca, siamo al tuo fianco!

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia