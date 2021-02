COMUNE DI ARCO (TN) * COVID-19: « DA GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO LA FARMACIA COMUNALE OLTRESARCA A BOLOGNANO EFFETTUERÀ IL TEST NASO-FARINGEO RAPIDO SENZA PRESCRIZIONE MEDICA »

Da giovedì 11 febbraio anche la farmacia comunale Oltresarca a Bolognano (all’inizio di viale Stazione, poco distante dall’incrocio con la statale 240) offre la possibilità di effettuare, al costo di 25 euro, il test naso-faringeo rapido senza prescrizione medica.

Per accedere al servizio è caldamente raccomandata la prenotazione, che si fa tramite l’applicazione per smartphone farm@pp (dal pulsante “Eventi” è possibile visualizzare gli orari di ogni farmacia e prenotare il tampone), oppure telefonando al numero 0461 381040, dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì (la prenotazione è attiva da lunedì 8 febbraio).

Viene data priorità per l’esecuzione del tampone a chi si è prenotato, e se le prenotazioni esauriscono la disponibilità oraria non è garantita l’effettuazione del tampone a chi non ha l’appuntamento.

Il tampone è effettuato da un infermiere in una postazione all’esterno della farmacia e il risultato è disponibile nel giro di qualche ora accedendo al portale TreC dell’Apss. È richiesto di avere con sé il tesserino sanitario.

Condizioni agevolate sono previste per l’acquisto di pacchetti da 3 o 5 test (rispettivamente 70 e 110 euro), e convenzioni speciali possono essere concordate da associazioni sportive, enti pubblici e aziende, e (informazioni per email all’indirizzo segreteria@farcomtrento.it).