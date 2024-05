STATI UNITI D’EUROPA * ELEZIONI: « APPUNTAMENTO CON L’ON. BOSCHI ED IL CANDIDATO PER IL NORD EST BENDINELLI, A TRENTO (22/5 – 18.30) »

16.55 - venerdì 17 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mercoledì 22 maggio, alle ore 18.30, appuntamento con l’Onorevole Maria Elena Boschi e il candidato per il Nord Est Davide Bendinelli presso la Sala conferenze della Sede di Italia Viva- Stati Uniti d’Europa in via del Vicolo ‘3, a Trento.

ITALIA VIVA TRENTINO: “SIAMO PER IL PROGETTO STATI UNITI D’EUROPA”

Una unione politica, di diritti di libertà, di innovazione e di sicurezza.

Una Europa che elegge direttamente il Presidente del Commissione europea.

Una Europa dotata di politica estera e azione diplomatica per ripristinare la pace, con la forza dell’autorevolezza.

Una Europa centro di ricerca e innovazione per l’intelligenza artificiale, l’aerospazio, la sicurezza informatica. Una Europa energeticamente interconnessa.

Una Europa dei diritti e delle libertà individuali.

Una Europa dalla forte identità culturale.

Diciamo No all’Europa debole degli stati sovrani delle destre.

Diciamo no all’Europa tecnocratica e ideologica delle sinistre.

Sì all’Europa politica e dei popoli, sì agli Stati Uniti d’Europa.

I nostri candidati per la circoscrizione nord-est rappresentano una nuova generazione per il futuro dell’Europa. Una generazione di Politici giovani e di esperienza. Amministratori nei loro Comuni, eletti nelle loro Regioni, alcuni già Parlamentari italiani.

AI PADRI FONDATORI (E ANCHE A QUELLI AFFONDATORI) DICIAMO GRAZIE.

AI FIGLI SOGNATORI DICIAMO, Sì.

Sarà con Boschi e Bendinelli, Donatella Conzatti, già collega parlamentare di Italia Viva e Presidente per il partito nella Regione TAA con molti sostenitori del progetto Stati Uniti d’Europa. La stampa è invitata a partecipare.