FDI / FRATELLI D’ITALIA – RIVA DEL GARDA (TN) * DICHIARAZIONI SENATORE DE BERTOLDI: « “FESTEGGIA” LA REVOCA DI COMMISSARIO A GEROSA COME UNA VITTORIA, ATTEGGIAMENTO GRAVE E DANNOSO PER IL PARTITO »

Il circolo di FdI di Riva del Garda (Tn) si dissocia ufficialmente dalle dichiarazioni del Sen. De Bertoldi uscite sulla stampa di oggi nella quale “festeggia” la revoca di commissario anche a Francesca Gerosa come una propria vittoria, facendo capire che la nomina del nuovo commissario Urso, suo amico da anni, porti avanti il suo progetto di lavoro di FdI in provincia.

Dalla costituzione del nostro circolo fino ad oggi le uniche persone che ci hanno dato un supporto in ogni istante e ad ogni nostra richiesta sono state solo ed unicamente Francesca Gerosa e Francesco Barone, dimostrando di avere a cuore la crescita del partito anche sul nostro territorio, dandoci piena fiducia e supporto nella gestione della nostra zona con il nostro programma politico e di lavoro.

È a loro che dobbiamo la costante crescita numerica di tesserati e il consolidarsi della fiducia che, tramite noi del circolo rivano, la gente dell’Alto Garda e Ledro sta riponendo nel partito di Giorgia Meloni.

Questo atteggiamento del Sen. De Bertoldi è per noi grave, inappropriato e dannoso per il partito: una persona che ricopre un incarico istituzionale così prestigioso dovrebbe tenere un contegno costruttivo e coerente con i nostri ideali per la crescita e lo sviluppo del nostro movimento. Siamo certi, d’altronde, che il nuovo commissario, Sen. Adolfo Urso, che è persona obiettiva e gode della nostra fiducia e stima, saprà fare fronte a questa situazione.

*

Il Presidente del Circolo FdI di Riva del Garda

Silvio Salizzoni