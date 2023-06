WALTER PRUNER * FESTIVAL ECONOMIA: « WANNA MARCHI E FIGLIA RELATRICI A TRENTO? DESCRIVE LA CRISI DEL NOSTRO TEMPO »

07.11 - lunedì 5 giugno 2023

Gentile direttore,

le politiche liberiste del duo Wanna Marchi e figlia Stefania Nobile in campo economico non sono ben note. Certo è che adesso sono libere e questo conferisce loro il diritto di muoversi senza vincoli e di partecipare agli eventi cui sono invitate. Le centinaia e centinaia di cittadine e di cittadini truffati dalle due condannate con sentenza passata in giudicato non so esattamente quale percezione abbiano avuto nel tempo di trovarsi di fronte ad esperte di economia, piuttosto che di criminali. Sarebbe stato bello, questi truffati, coinvolgerli nella buffonata festivaliera andata in onda il 26 maggio scorso, tanto per acquisire qualche parere anche dalla parte lesa.

Parte lesa che nella migliore delle ipotesi fu messa in ginocchio dalle due signore e compare d’avventura, Mario Pacheco do Nascimento, mago e maestro di vita, e nella peggiore costretta a gesti estremi di disperazione. Le risposte del conduttore della”Zanzara” Cruciani, e della sua spalla Parenzo alle contestazioni lasciano basiti. Secondo costoro le due signore hanno scontato la pena, e non sono state pagate per partecipare.

Non importa dunque se non sono pentite e rivendicano con orgoglio il valore del loro operato. Non essendo state pagate detto titolo conferisce loro il diritto a partecipare, un po’ come se un killer non pagato fosse un killer minore. Incredibili dichiarazioni. Sia chiaro, la stra-conosciuta, spesso rozza e greve satira de “La Zanzara” è giusto che proponga quello ritiene. Chi non gradisce può non sintonizzarsi. Ci mancherebbe.

Il punto è altro. E’ incomprensibile la scelta editoriale, consapevole o meno che sia stata, non so cosa sia peggio, di collocare senza diritto di controreplica uno degli abomini maggiori di truffa televisiva nazionale dell’era moderna interna ad un palinsesto partecipato da ministri e premi Nobel. Che sia andato in onda a titolo non oneroso uno spettacolo che nulla ci azzecca con un Festival dell’ Economia, nulla giustifica. Descrive la crisi del nostro tempo: quella di un troppo pieno. Quella di un troppo pieno di troppo vuoto.

*

Walter Pruner

Trento