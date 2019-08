soleo show * Miss Italia – DOPPIA FINALE REGIONALE: « miss sudtirol È Lauren Fiordiriso 18 anni di Lana / miss eleganza trentino alto adige È Giulia Filippi 18 anni di Pergine Valsugana » (foto)

Siamo arrivati nel pieno delle finali regionali del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige con la doppia Finale Regionale per l’elezione dell’importante titolo di Miss Alto Adige-Sudtirol, riservato alle sole ragazze altoatesine, e Miss Eleganza Trentino Alto Adige riservato a tutte le finaliste regionali, che è stata ospitata per la seconda volta, grazie alla collaborazione del Comune, della Sparkasse e dell’Associazione Turistica di Brunico, lunedì 5 agosto a partire dalle ore 21.00 a Gais sotto il tendone delle manifestazioni in centro al paese.

Miss Alto Adige Sudtirol è un titolo speciale, creato ad hoc per l’Alto Adige e prevede che la ragazza che lo vince, possa accedere alle prefinali nazionali in programma a Venezia dal 26 al 29 agosto, assieme ad altre 220 finaliste. Da li in poi, saranno solo 80 le ragazze che proseguiranno e accederanno alla finale televisiva del 6 settembre ad Jesolo, in onda su RAI 1 in prima serata.

Nel pomeriggio le ragazze, ospiti dell’Hotel Windschar, sono state le protagoniste di alcuni shooting e passaggi nelle belle location naturali di Gais.

Alle ore 21.15 in centro paese, davanti ad oltre 1000 persone, i riflettori si sono accesi sulle candidate di età compresa tra i 18 e i 30 anni, presentate dalla elegante Sonia Leonardi e che sono state le protagoniste indiscusse della serata, prima con gli eleganti abiti da sera e successivamente nell’uscita istituzionale con i body Miluna.

Attenzione puntata anche sulla valorizzazione del Kilometro zero con la moda creata dai giovani studenti del Centro Moda Canossa, i futuri giovani stilisti che proporranno in passerella un flash delle loro creazioni.

Ad affiancare Sonia nella conduzione, in lingua tedesca è stata la bella e brava Penelope Frego di Bolzano, già Miss Sudtirol nel 2010 ed ora attrice in Germania, dopo esserci laureata alla accademia di arte drammatica a Colonia, ora anche attrice di una serie tv che andrà in onda a settembre su Rai uno, con Anna Valle come protagonista.

Ad aggiudicarsi la prima fascia in palio, ovvero Miss Alto Adige Sudtirol, è stata Lauren Fiordiriso 18 anni di Lana, studentessa al liceo linguistico di Merano. Lauren, occhi blu e lunghi capelli castani, parla 7 lingue: italiano, tedesco, inglese, ceco, latino, russo e spagnolo e suona il pianoforte da 10 anni.

Oltre al titolo di Miss Sudtirol è stata eletta, tra 27 ragazze, anche Miss Eleganza Trentino Alto Adige, titolo che è andato alla bella Giulia Filippi 18 anni di Pergine Valsugana, studentessa con la passione per la ginnastica artistica. Giulia, si era aggiudicata il lasciapassare per le regionali vincendo il titolo di Miss Cortina sulla Strada del Vino e partecipa al concorso con la gemella Martina, già qualificata come prefinalista con il tiolo di Miss Miluna a Fiera di primiero. Entrambe hanno iniziato ad avvicinarsi alle sfilate, quando erano ancora minorenni, in veste di Mascotte, potendo così affinare le loro doti artistiche e prepararsi al meglio per questa avventura.

Le ragazze sono state incoronate da un grande nome dello sport, Christof Innerhofer, il pluricampione del mondo di sci che ha saputo incoraggarle e motivarle, dando loro consigli utili non solo per il mondo sportivo. In giuria anche Sara Battisti, Miss Sudtirol 2014 e quinta assoluta alle Finale Nazionali. La bella Sara, laureata in giurisprudenza ha iniziato il suo percorso artistico proprio da Miss Italia ed ora lavora come modella.

Tutte le ragazze sono state curate nel look dallo staff di Erika,s Salon di Campo Tures, che per il secondo anno hanno affiancato il concorso nazionale Miss Italia.

La due vincitrici della serata di Gais formano il gruppo delle 9 ragazze che, tenteranno la corsa alla corona di Miss Italia.

Le prossime date delle Finali Regionali saranno il 7 agosto ad Andalo, l 11 agosto a San Vigilio di Marebbe, il 13 agosto a Cles, il 16 agosto a Folgaria.

Molta attesa anche la finalissima per eleggere Miss Trentino Alto Adige che sarà ospitata per la sesta volta in Alto Adige, nella elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. In questa importante serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Sophie Agnese Krause.

Si ringrazia per la consueta collaborazione: ladigetto.it, il quotidiano Alto Adige, Corriere dell’alto adige, il Trentino, Radio Nbc, la Gazzetta della Valli, Video33, Sdf, Agenzia giornalistica opinione, Trentino Tv e Alto Adige Tv, Rttr.

