UDC TN-AA * CAMPOBASE: DAL RÌ, « PLASTICA RAFFIGURAZIONE DI COME IL RITARDO DELLA POLITICA POSSA ESSERE NOSTALGIA ED AMBIZIONE »

08.54 - giovedì 28 settembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

la formazione politica trentina “Campobase” è solo la plastica raffigurazione di come il ritardo della politica possa essere una sommatoria tra nostalgia, ambizione ed idee inadeguate. L’idea di Trentino da cui lì si parte non è più almeno dal 2008. Seppellita su quella contesa tra Lorenzo Dellai e Sergio Divina che già allora era in ritardo sulla storia. Nel frattempo il mondo è cambiato 2 volte. Nel 2009 e nel 2011. E dal 2020 sta cambiando una volta di più.

Mentre i mentori e custodi di due decenni di insuccessi, gente che ha tradito persino se stessa, ancora cercano un modo per rimettere il dentifricio nel tubetto. Che poi la scelta di Valduga è solo un modo per regalare un nuovo insuccesso ad un PD che sul fallire ha costruito il suo percorso. Mancò il Coraggio “e se uno non lo ha mica se lo può dare” scrisse il Manzoni.

Però ora è il momento di dire basta a quelle antiche parodie.

Per questo per il 22 ottobre abbiamo voluto essere un’alternativa a quel castrante esercizio solipsista.

Lasciamo ad altri questa criticabile politica e votiamo per Rinnovare i modi dell’agire nella concretezza che ciascuno oggi si trova ad affrontare. Votate U.d.C.

*

Roberto Dal Ri

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige Südtirol

