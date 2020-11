DEMAGRI ( PATT) * BONUS COVID SANITà: « PER ALCUNI PROFESSIONISTI NON È MAI ARRIVATO, CARI OPERATORI RIMANETE IN ATTESA E NEL FRATTEMPO ARMATEVI DI DPI PER AFFRONTARE LA SECONDA ONDATA »

Bonus Covid Sanità: per alcuni professionisti mai arrivato : cari operatori rimanete in attesa ma nel frattempo armatevi di DPI e affrontate la seconda ondata.

In data 6 ottobre 2020 durante la seduta consiliare attraverso una question time chiedevo all’Assessore Segnana quando ci sarebbe stata l’intenzione di erogare il Bonus Covid per i professionisti sanitari che fino a quel momento non lo avevano percepito. L’Assessore riferiva in aula che a giugno attraverso una prima tranche erano stati erogati i Bonus Covid pari a un impegno economico di 7.300.000€ e che una seconda tranche sarebbe stata prevista per ottobre per un importo pari a 7.700.000€ per coloro che ancora non lo avevano percepito. Peccato però che sul cedolino di ottobre non sia comparsa la voce Bonus Covid né per gli infermieri impegnati in assistenza né per coloro che si sono occupati di riorganizzare gli ospedali in quanto figure incardinate nelle Direzioni Mediche Ospedaliere e nei servizi Territoriali.

Pare che il gap da superare sia quello di individuare i criteri per determinare l’entità del Bonus da erogare.

Ciò che risulta davvero incomprensibile è che in questi giorni alle stesse figure alle quali è stato promesso il bonus quale forma di riconoscimento per l’eccellente lavoro svolto nella prima ondata della pandemia si stanno chiedendo ulteriori sforzi per far fronte alla seconda ondata pandemica. In sintesi si potrebbe riassumere così – siete stati bravi, meritate un bonus di riconoscimento per il lavoro svolto in emergenza, ma in attesa di definire i criteri di assegnazione, dovete gestire la riorganizzazione sanitaria per questa nuova ondata pandemica, poi si vedrà il da farsi.

*

Cons. Paola Demagri