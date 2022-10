CORTE CONTI – TRENTO * LICENZIAMENTO WALTER PRUNER: « WALTER KASWALDER CITATO A GIUDIZIO A TITOLO DI COLPA GRAVE PER 89 MILA EURO, PARI AL 60% DELL’ORIGINARIA E PROVVISORIA CONTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA »

13.50 - venerdì 21 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Procura regionale della Corte dei conti di Trento ha citato in giudizio il Consigliere Walter Kaswalder. L’ipotesi di danno deriva dal pregiudizio patrimoniale patito dal Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento a seguito del licenziamento – la cui illegittimità è stata accertata con sentenza n. 61/2020 dal Tribunale ordinario di Trento, confermata dalla Corte di Appello di Trento con sentenza n. 12/2021 – dell’allora segretario della presidenza del Consiglio provinciale Walter Pruner.

Come è stato accertato dal Giudice del Lavoro, il licenziamento, disposto dal presidente Kaswalder, è avvenuto in violazione delle procedure e in assenza delle motivazioni legittimanti l’interruzione unilaterale del rapporto di lavoro: ciò ha comportato, per il Consiglio provinciale, in seguito alla soccombenza in giudizio civile, la condanna a corrispondere in favore dell’ex dipendente la somma di € 149.494,89 a titolo di risarcimento del danno da perdita delle retribuzioni, incluse le mancate contribuzioni previdenziali oltre alla refusione delle spese legali.

Accogliendo parzialmente gli argomenti difensivi pervenuti dopo la notifica dell’invito a fornire deduzioni, la Procura della Corte dei conti di Trento ha ritenuto un ridimensionamento del contributo causale del Cons. Kaswalder e lo ha citato a giudizio a titolo di colpa grave per un importo di € 89.696,93 pari al 60% dell’originaria e provvisoria contestazione di responsabilità amministrativa. L’udienza innanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – sede di Trento è stata fissata per il 19 aprile 2023 alle ore 10.