SMI TRENTINO * RICERCA MEDICI: PAOLI, « REPLICA A SINDACO IANESELLI, NOI PENSAVAMO CHE A TRENTO GLI ORSI FOSSERO QUELLI DELLA GABBIA DI SARDAGNA »

12.49 - giovedì 20 aprile 2023

Gentile direttore,

avevamo con grande serietà cercato di pubblicizzare il buon nome del Trentino, in accordo con Provincia e Azienda, individuando e convincendo giovani e non più giovani a venire da noi come medici di famiglia o ad aprire ambulatorio per i cittadini di una” città verticale” come Trento. E ci stavamo riuscendo, se si pensa che al Bando di Concorso pubblico per le zone carenti di medicina generale si stavano per presentare almeno cinque trasferiti e una quindicina di concorsisti iscritti alla graduatoria provinciale di settore.Invece, oggi ,appare sul giornale la notizia, che avrebbe reso il Sindaco di Trento Ianeselli come dichiarazione alla Stampa, che “Io sono sindaco di una città di fondovalle, seppur Trento sia una città verticale, che ha in sé anche la montagna e il bosco, tra cui il Bondone dove è data per certa la presenza del plantigrado.”

Complimenti! Noi pensavamo che a Trento gli orsi fossero quelli della gabbia di Sardagna, non più attiva; della gabbia di Gocciadoro, poi deceduti. Adesso al Casteller, recintati anch’essi!

Ma dirlo oggi, che da tutta Italia i medici mi chiedono se siamo al sicuro per le strade dei paesi nei pressi dei boschi, visti anche i branchi di lupi della valle di Fassa che scendono a Canazei, nei pressi dei nostri ambulatori, ha avuto come risultato la defezione dell’unico medico di medicina generale che aveva deciso, dopo tanto tempo, di accettare la zona carente di Sardagna Bondone.Che, probabilmente domani, giorno di scelta, rimarrà di nuovo deserta per il terzo anno di fila se non di più.Con i cittadini di Sardagna-Bondone, parte verticale della città, che ricevono la visita di un bravo medico di base di Trento solo una volta alla settimana.

Al Sindaco consigliamo di concentrarsi, invece che sugli orsi, sugli ambulatori del Comune di Trento, ancora non resi gratuiti ai medici di base, come invece fa APSS con i suoi, tranne dove ci sono boschi.Soprattutto di dare risposte ai tanti medici di base di Trento che rischiano di chiudere tutti i “suoi”ambulatori comunali secondari a pagamento, durante gli scavi TAV.Scavi che interromperanno e rallenteranno il traffico in maniera importante per chi, di noi, deve visitare d’urgenza pazienti da Gardolo Nord a Mattarello e Ravina.Aree interne di una città verticale.

Ci dicano, per esempio, come raggiungeremo la sede a pagamento comunale di Ravina, quando non ci sarà disponibile il ponte, invece che raccontare ai medici di base di Trento che l’orso vive anche nei pressi della loro sede in Bondone questa estate!

Dr.Nicola Paoli

Commissario SMI Trentino