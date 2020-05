CONSIGLIO PAT * TAGLI FINANZIAMENTO APT – FAILONI RISPONDE A DALLAPICCOLA: « È NECESSARIO RIDEFINIRE I CRITERI “PRE-COVID” ED I CONTENUTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO PROVINCIALE »

Pare sia intenzione della Provincia ridurre del 50% il finanziamento alle APT sospendendo il trasferimento della quota residua per il corrente esercizio.

Quest’ipotesi aggiunge incognite ad un generale grado di preoccupazione degli operatori turistici che si troveranno a dover sostenere spese straordinarie per le strutture ricettive per tutte le installazioni/dotazioni DPI da Covid-19 che saranno richieste in fase di loro riapertura a fronte di un ridotto o ridottissimo tasso di occupazione delle strutture stesse.

Non di meno affligge la reiterata intenzione della giunta di voler procedere con la riforma del turismo proprio in uno dei momenti più bui della sua storia.

Il settore abbisogna invece di atti di incoraggiamento con grandi e piccoli gesti di sostegno anche finanziario che nel loro insieme compongano un paniere di aiuti il più composito e multiarticolato possibile. Per questo accanto ai necessari strumenti di finanziamento attivabili con il sostegno di garanzia accessorie (come la garanzia Confidi prevista dal Protocollo Ripresa Trentino) e con la copertura della quota interessi da parte della Provincia, integrata da inevitabili interventi a fondo perduto, si potrebbe allora affiancare l’ipotesi di trasferire, su scala Provinciale, un’ottima iniziativa intrapresa dall’APT di Rovereto.

È cronaca che l’Azienda di promozione lagarina abbia infatti adottato la sospensione della quota di partecipazione degli operatori turistici privati all’APT. L’effetto virtuoso di questa operazione produrrebbe un micro flusso di liquidità proprio a favore degli operatori privati e si potrebbe applicare anche ad APT più strutturate dove la quota di partecipazione privata è molto importante.

Inoltre, rimandando il versamento della tassa di soggiorno fin qui raccolta a data da destinarsi e trattenendola insieme alla quota di partecipazione non versata alla propria APT, gli operatori turistici potrebbero recuperare quelle poche ma importanti migliaia di euro utili alla gestione straordinaria dell’emergenza e dei relativi DPI dei quali abbiamo sopra accennato.

Le iniziative suggerite non potrebbe avere che carattere di transitorietà, ma durante l’intertempo di uscita dalla crisi le Apt, potrebbero beneficiare di una decurtazione meno pesante per i propri bilanci mentre alla Giunta andrebbe suggerito un altro modo di recupero di risorse, per i giusti problemi evidenziati. Infatti, durante questa prossima stagione estiva, molti grandi eventi di natura sportiva e culturale non potranno trovare luogo. Questa sventurata condizione genererà avanzo di amministrazione che ben potrebbe essere reinterpretato nella costruzione di un fondo specifico per gli alberghi in difficoltà dando seguito anche alle giuste preoccupazioni manifestate dalla giunta.