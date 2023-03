PRO VITA E FAMIGLIA * DIRITTI SOCIALI: COGHE, « ELLY SCHLEIN È UNA MINACCIA ENORME PER L’ITALIA, DOBBIAMO ORGANIZZARE LA RESISTENZA »

16.23 - martedì 7 marzo 2023

Gentile direttore Luca Franceschi,

l’elezione di Elly Schlein a nuovo Segretario del Partito Democratico (Pd) costituisce la più grave minaccia alla difesa della Vita, della Famiglia e della Libertà Educativa in Italia degli ultimi anni. Elly Schlein incarna l’Agenda politica più ideologica, dispotica e totalitaria:aborto, pillola RU486, eutanasia, droga legale, utero in affitto, ideologia gender e carriera alias nelle scuole, cambio di sesso per minori e forte opposizione alla libertà educativa dei genitori…

Anche se oggi in Italia abbiamo un governo conservatore (ma le cose possono cambiare in fretta, come abbiamo visto negli anni scorsi), il Partito Democratico governa importanti Regioni e migliaia di Comuni, compresi i Capoluoghi più popolosi come Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, etc.

Proprio questa è la strategia di Elly Schlein: usare le Regioni, i Comuni e i Capoluoghi guidati dal “suo” Partito Democratico per imporre un’agenda radicale, abortista e gender-fluid nella vita quotidiana di milioni di italiani. Dobbiamo organizzare la Resistenza, o entro breve l’Agenda di Elly Schlein sarà al Governo del Paese.

Grazie ai nostri circoli territoriali sparsi in tutta Italia, animati da centinaia di cittadini, genitori, militanti e attivisti, col tuo aiuto ci batteremo Regione per Regione, Città per Città per impedire al Pd estremista di Elly Schlein di realizzare la sua Agenda abortista, eutanasica e gender-fluid in tutta Italia.

Questa è una chiamata alle “armi”. Aiutami a organizzare la Resistenza contro l’Agenda estremista di Elly Schlein nelle Regioni e nelle migliaia di Comuni guidati dal Partito Democratico in tutta Italia.

Ecco che cosa accadrà ora. Tramite le “sue” Regioni (che hanno competenza in materia di Sanità), Elly Schlein renderà ancor più facile abortire a casa con la pillola RU486, banalizzando ancor più l’aborto e lasciando le donne ancor più sole e in balia dei devastanti rischi per la loro stessa salute fisica e psicologica ed avendo le regioni parziale responsabilità in materia di Istruzione e potere sulla formazione professionale, la Schlein promuoverà sempre di più l’ideologia LGBTQIA e la carriera Alias nella società.

Inoltre, farà la guerra ai medici obiettori di coscienza, escludendoli dai bandi di assunzione negli ospedali pubblici, come Zingaretti fece anni fa nel Lazio. Non solo: le Regioni nominano i comitati etici degli ospedali, a cui spetta il compito di valutare le condizioni cliniche di chi richiede l’accesso al suicidio assistito.

Le migliaia di Comuni e Capoluoghi guidati dal Pd di Elly Schlein useranno i loro uffici anagrafici per riconoscere sugli atti di nascita l’esistenza di “due padri” o “due madri”, o figli di transgender “maschi” ma biologicamente femmine, aprendo così all’utero in affitto, la barbara pratica di compravendita di bambini su misura. Non solo: i Comuni guidati da questo nuovo Pd super-radicale imporranno alle scuole di loro competenza (asili e materne…i bambini più piccoli!) progetti ideologici Gender e LGBTQIA , sostituendo la festa del Papà e della Mamma con quella delle Famiglie Arcobaleno.

Insieme possiamo impedirlo! Insieme possiamo contrastare questa Agenda estremista con azioni di pressione sulle istituzioni locali, manifestazioni, petizioni, articoli informativi, contenuti virali sui social network, influenza durante le elezioni regionali e comunali, comunicati stampa e risonanza mediatica per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Possiamo bloccare sul nascere l’Agenda abortista, eutanasica e gender-fluid di Elly Schlein: dona ora 10 euro o 5 euro per aiutare i circoli territoriali di Pro Vita & Famiglia a organizzare la Resistenza anti-Schlein in tutta Italia. Elly Schlein userà le Regioni e i Comuni guidati dalla Sinistra più estremista, radicale e ideologica che sia mai esistita in Italia per fare ciò che ora non può fare in Parlamento: diffondere capillarmente la cultura abortista, eutanasica e gender-fluid.

Pro Vita & Famiglia può contare su una vasta rete di attivisti locali che inizieranno subito a organizzare la Resistenza contro l’Agenda Estremista del Pd di Elly Schlein. Per impedire a Elly Schlein di portare avanti la più radicale, estrema e ideologica strategia politica mai vista e distruggere quindi i Valori della nostra millenaria civiltà, dobbiamo urgentemente aumentare le risorse economiche a disposizione dei nostri circoli territoriali, che oggi scarseggiano!

In alto i cuori!

*

Jacopo Coghe

Portavoce Pro Vita & Famiglia

P.S. I danni che il Partito Democratico guidato da Elly Schlein può fare all’Italia sono devastanti: tramite le Regioni e i Comuni che governano (tra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, etc.) questa nuova Estrema Sinistra può incentivare l’aborto con pillola RU486, l’accesso al suicidio assistito e l’ideologia LGBTQ negli asili e nelle scuole materne.