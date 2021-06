ITALIA VIVA – TRENTINO * SCRITTE INGIURIOSE: « ECCO L’ENNESIMO ATTO INTIMIDATORIO VERSO UN PRIMO CITTADINO »

Scritte ingiuriose contro il sindaco di Trento Ianeselli nel sottopasso di via Verdi. Ed ecco l’ennesimo atto intimidatorio verso un Primo cittadino.

Le scritte offensive, fatte mesi fa contro Valduga e ieri notte contro Ianeselli, “colpevole” anch’egli di decidere ed assumersi precise responsabilità, descrivono bene il clima e qualificano gli autori degli atti che oltre ad offendere rovinano le città.

Un odio verso “i capaci” figlio di una medesima cultura che vede denigrare persone e personalità – locali e nazionali – lungimiranti e solide a cui dovremmo invece il nostro grazie per l’impegno costante e per la responsabilità che si assumono per aiutare le vite di tutti e che invece non sono immuni da offese e faziosità.

Italia Viva Trentino non ha dubbi nel scegliere la serietà.