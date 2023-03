RAI 3 – “ CHE TEMPO CHE FA “ * OSPITI: « CLAUDIO BAGLIONI – ELLY SCHLEIN – I CUGINI DI CAMPAGNA – CARLO ROVELLI (5/3 – 20.00) »

10.26 - sabato 4 marzo 2023

Nuovo appuntamento con la ventesima edizione di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, domenica 5 marzo su Rai3 alle 20.00 programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ospite in esclusiva Claudio Baglioni, che, dopo il grande successo del tour dei record “Dodici Note Solo Bis”, che lo ha visto esibirsi complessivamente in centocinquantasei concerti nei teatri lirici d’Italia in quattrocento giorni, ha appena annunciato il suo ritorno ai live spettacolari con il tour “aTUTTOCUORE”, che lo vedrà impegnato in nove maxi eventi dal vivo allo Stadio Centrale del Foro Italico a Roma (21-22-23 settembre 2023), all’Arena di Verona (5-6-7 ottobre 2023) e al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo (12-13-14 ottobre 2023), per la regia teatrale e la direzione artistica di Giuliano Peparini.

La puntata ospiterà anche la neoeletta Segretaria del PD Elly Schlein; il fisico Carlo Rovelli, nelle librerie con “Buchi Bianchi – Dentro l’orizzonte”; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Sonia Tancredi, medico anestesista rianimatore del Policlinico Sant’Orsola; Michele Serra.

E ancora: I Cugini di Campagna, che per la prima volta nella loro storia hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Lettera 22”; Frank Matano, Nino Frassica e Herbert Ballerina, tra i protagonisti della nuova stagione di “LOL – Chi ride è fuori”.

Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: la Gialappa’s Band; Tananai, quinto classificato al 73° Festival di Sanremo con “Tango”; Ubaldo Pantani; Totò Schillaci; Francesco Paolantoni. Tornano al tavolo anche Frank Matano e Herbert Ballerina.