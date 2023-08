MARCO MORANDI * EDUCAZIONE CIVICA – PULIZIA STRADE: « MENTRE IL GIAPPONE HA UN APPROCCIO PIÙ REGOLATO, L’ITALIA SI AFFIDA ALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE »

08.20 - mercoledì 9 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

l’impegno civico è ancora presente un Italia? L’impegno civico è al centro di molte comunità vivaci. Ma cosa significa essere impegnati civicamente? E come si fa a padroneggiare l’arte dell’impegno civico? Come mai ci sono differenze notevoli fra Italia e Giappone? E perché proprio il Giappone? Innanzi tutto il Giappone che ho preso ad esempio perché mi è capitato di visitarlo. In questo articolo esplorerò come i diversi approcci all’educazione civica in Giappone e in Italia portino a diverse concezioni della cittadinanza. Cosa questi due Paesi possono imparare l’uno dall’altro e come possiamo applicare i loro diversi approcci all’impegno civico nella nostra vita. Comprendendo le differenze tra gli approcci giapponesi e italiani all’educazione civica, possiamo comprendere l’importanza della comprensione della cultura quando si tratta di coinvolgere i cittadini. Quindi, tuffiamoci! Vi siete mai chiesti cosa serve per essere un cittadino responsabile e impegnato del vostro Paese? La risposta potrebbe sorprendervi: la chiave è l’educazione civica. Ma il modo in cui i Paesi insegnano l’educazione civica varia molto da una cultura all’altra. Un ottimo esempio è dato dal confronto tra i sistemi di educazione civica del Giappone e dell’Italia. In Giappone, i libri di testo di educazione civica nelle scuole medie includono sei tipi di educazione alla cittadinanza, come il rispetto delle opinioni altrui, l’apprendimento della gestione dei conflitti e la comprensione dei principi della democrazia.

I sistemi scolastici italiani, invece, prevedono un corso completo di educazione civica e alla cittadinanza nella scuola primaria per gli alunni dell’ottavo anno. Questi corsi si concentrano sull’approfondimento della comprensione dei sistemi democratici e dei diritti dei cittadini. Sia il Giappone che l’Italia hanno modelli di educazione civica che sono unici per i loro contesti culturali, ma entrambi gli approcci insegnano competenze cruciali che tutti i cittadini devono coltivare per rimanere informati e avere successo nel loro ruolo di membri attivi della società. Per quanto riguarda l’impegno civico, il Giappone e l’Italia differiscono notevolmente nei loro approcci. In Giappone si pone l’accento sul fatto che i cittadini comprendano l’importanza del loro posto nella comunità e lavorino insieme per raggiungere obiettivi comuni.

Non si tratta di una peculiarità di una generazione: nel corso della storia, la società giapponese ha valorizzato la cooperazione e il servizio pubblico come valori civici fondamentali. I valori e gli obiettivi condivisi di questo impegno civico sono stati tramandati di generazione in generazione. Valori fondamentali come l’autodisciplina, il rispetto per gli altri e l’impegno a lavorare con la comunità entrano in gioco nel modo in cui l’impegno civico è visto in Giappone. In confronto, l’educazione civica italiana pone maggiore enfasi sulla responsabilità individuale e sul senso di responsabilità piuttosto che sull’azione collettiva e sull’altruismo. Sebbene i cittadini italiani apprezzino l’importanza dell’aiuto reciproco e del rispetto delle tradizioni, si concentrano principalmente sullo sviluppo personale piuttosto che su una missione o uno scopo collettivo. Per saperne di più sull’educazione civica italiana, è necessario comprenderne i principi fondamentali. L’educazione civica italiana è stata fortemente influenzata dagli ideali illuministici di ragione, libertà e uguaglianza che sono diventati parte integrante dell’idea di cittadinanza democratica. Si concentra sullo sviluppo di una comprensione dell’educazione civica in modo critico e analitico, spesso con l’uso di risorse come i libri di testo e i media elettronici. L’educazione civica italiana si concentra soprattutto sulla comprensione dei diritti e delle responsabilità dei cittadini. Gli studenti devono essere informati sui loro diritti e su come esercitarli, oltre a conoscere i loro doveri e obblighi civici.

Ciò include la comprensione di come vengono prese le decisioni politiche, di come vengono determinate e applicate le leggi e di come sia possibile la partecipazione al governo. Gli obiettivi dell’educazione civica italiana comprendono anche lo sviluppo di un apprezzamento per una cittadinanza impegnata, in cui i giovani possano riflettere sulle questioni da diverse prospettive, agire per le cause che stanno loro a cuore e valorizzare il ruolo che ciascuno può svolgere nel rendere il mondo un posto migliore. In definitiva, questo tipo di educazione cerca di fornire ai cittadini le conoscenze necessarie per prendere decisioni informate nella loro vita quotidiana. Una delle differenze principali tra l’impegno civico giapponese e quello italiano è il rispettivo approccio all’educazione civica. In Italia, il programma di studi si concentra su una serie di argomenti specifici come la politica e l’economia, fornendo agli studenti solo una conoscenza di base del funzionamento del governo. Il Giappone, invece, ha un approccio molto più olistico all’educazione civica, che tocca non solo la politica e l’economia, ma anche i valori morali e il comportamento etico.

Per esempio, gli studenti giapponesi imparano l’importanza della responsabilità civile attraverso materie fondamentali come il jiyū kenkyū, un corso elettivo che insegna i principi del dialogo, del processo decisionale e della risoluzione dei problemi. Allo stesso modo, i ragazzi imparano a comunicare la loro opinione in modo rispettoso nella società attraverso le attività di “Circle Time”, durante le quali si impegnano in discussioni di gruppo su argomenti come eventi attuali o questioni globali. Entrambi i sistemi mirano a dare agli studenti una maggiore comprensione dei loro diritti e delle loro responsabilità come cittadini. Tuttavia, mentre l’educazione civica italiana adotta una prospettiva teorica su questi argomenti, spesso insegnata in classe, l’approccio giapponese è più pratico ed esperienziale, dando ai giovani

competenze tangibili che possono utilizzare nella vita quotidiana. Vi siete mai chiesti cosa rende più facile l’impegno civico in Giappone rispetto all’Italia? Non è solo una questione di cultura: coltivare il modo in cui i cittadini pensano, parlano e agiscono è una differenza fondamentale. L’educazione civica giapponese pone una grande enfasi sullo sviluppo dei cittadini come partecipanti attivi nella loro comunità, mentre gli italiani tendono a pensare all’impegno civico in modo diverso. Forse vi sorprenderà scoprire che la società giapponese incoraggia le persone a prendere l’iniziativa quando si tratta di padroneggiare l’arte dell’impegno civico. Imparare a leggere, scrivere e comunicare idee in modo significativo è considerato essenziale per partecipare e condurre iniziative. I giapponesi ritengono che la discussione sia il modo più efficace per conoscere i punti di vista degli altri e trovare soluzioni che vadano bene per tutti.

Questo approccio si applica anche alla risoluzione dei conflitti: invece di evitarli o lasciarli in sospeso, è fondamentale parlarne. Se fatte bene, le conversazioni possono essere una forma efficace di collaborazione che aiuta a plasmare il nostro futuro: in parole povere, è il modo in cui andiamo oltre l’esposizione delle nostre lamentele e apportiamo cambiamenti reali nelle nostre comunità. L’educazione civica non è una cosa unica: è una combinazione di culture e stili di apprendimento che si uniscono per creare un cittadino globale istruito e responsabile. Per padroneggiare veramente l’arte dell’impegno civico, è importante comprendere l’approccio all’apprendimento sia giapponese che italiano. Diamo un’occhiata più da vicino alle differenze. Educazione civica giapponese: in Giappone, l’educazione civica si concentra sulla coltivazione di un senso di responsabilità per il bene comune. Incoraggia gli studenti a essere consapevoli del loro ruolo sociale e dell’impatto che le loro azioni hanno su se stessi e su chi li circonda. L’istruzione è altamente strutturata, con un’enfasi sulla memorizzazione a memoria e sui test. Educazione civica italiana: l’educazione civica italiana si concentra sul dialogo e sulla riflessione per coltivare le capacità di pensiero critico. Attraverso discussioni e dibattiti aperti, gli studenti sviluppano la capacità di analizzare questioni complesse da più angolazioni.

L’educazione è più libera rispetto al Giappone, con una maggiore enfasi posta sul pensiero indipendente piuttosto che sulla memorizzazione. Entrambi gli approcci hanno punti di forza distinti che possono essere utili ai cittadini globali che cercano di capire il loro posto nella società. La prospettiva giapponese fornisce un quadro strutturato che aiuta gli studenti a sviluppare un senso di responsabilità sociale e di responsabilità, mentre l’approccio italiano incoraggia la creatività e le capacità di pensiero indipendente, essenziali per prendere decisioni critiche nel mondo di oggi. La combinazione di queste due prospettive in un’unica visione del mondo interconnessa può aiutare i cittadini globali ad acquisire una comprensione dell’impegno civico che sia completa e significativa. In conclusione alla luce della differenza tra l’educazione civica giapponese e quella italiana, appare chiaro che esistono percorsi diversi per padroneggiare l’arte dell’impegno civico.

L’impegno civico può essere sviluppato attraverso una varietà di metodi diversi, ed è importante essere consapevoli della cultura e delle tradizioni del Paese in cui si risiede. In Giappone, l’impegno civico affonda le sue radici in una tradizione secolare che consiste nell’infondere nei cittadini un senso di dovere nei confronti della propria comunità, mentre in Italia l’impegno civico affonda le sue radici nella convinzione che i cittadini debbano essere attivi nella loro società. Sebbene questi approcci possano sembrare molto diversi tra loro, ciò che è fondamentale è l’importanza di educare i cittadini all’impegno civico e di incoraggiarli a essere attivi all’interno delle rispettive società. Indipendentemente dal luogo in cui ci troviamo, è nostro dovere essere cittadini impegnati e assicurarci di essere consapevoli dei nostri diritti e delle nostre responsabilità. Grazie allo sforzo collettivo, possiamo contribuire a creare una società migliore e un futuro più luminoso.

LA PULIZIA DELLE STRADE IN GIAPPONE E IN ITALIA: UN CONFRONTO DETTAGLIATO

Avrete sentito dire che la pulizia delle strade in Giappone è un’opera d’arte. Ma probabilmente non avete mai sentito parlare di come si colloca rispetto alle pratiche di pulizia delle strade di altri Paesi, come l’Italia. In entrambi i Paesi la pulizia delle strade è una cosa seria e ogni approccio presenta sfumature e vantaggi unici. Per questo motivo, daremo un’occhiata dettagliata all’aspetto della pulizia delle strade in Giappone e in Italia, analizzando le somiglianze e le differenze tra i due Paesi. Cominceremo con il contesto culturale che determina le pratiche di pulizia delle strade in entrambi i Paesi, dall’atteggiamento nei confronti del littering alle regole sui rifiuti degli animali domestici. Poi passeremo a un esame passo per passo del processo di pulizia vero e proprio in entrambi i luoghi, dalle macchine utilizzate agli orari seguiti. Infine, concluderemo con un’analisi dell’efficacia complessiva dell’approccio di ciascun Paese, in modo che possiate decidere voi stessi quale Paese lo fa meglio.

UNA PANORAMICA SULLA PULIZIA DELLE STRADE IN GIAPPONE

La pulizia delle strade in Giappone è la definizione stessa di accuratezza. Come ci si potrebbe aspettare da una nazione che prende molto sul serio la pulizia, le strade vengono spazzate e lavate regolarmente, con particolare attenzione alle aree come le stazioni ferroviarie, dove il traffico pedonale è maggiore. In Giappone, la pulizia delle strade inizia già alle 4 del mattino nelle aree urbane. Le spazzatrici stradali sono in piena attività, dotate di palette e spazzole che entrano anche nelle crepe e nelle fessure dell’asfalto. Vengono utilizzati anche i soffiatori di foglie a mano per rimuovere la polvere e i detriti presenti sulle strade. Infine, gli spazzini spruzzano ogni singola area con un tubo per assicurarsi che sia completamente pulita e pronta per essere utilizzata da pedoni e automobili. L’intero processo dura di solito circa un’ora prima dell’inizio del normale orario di lavoro, e si può garantire che verrà effettuato ogni giorno!

NORME E REGOLAMENTI DELLA PULIZIA DELLE STRADE IN ITALIA

Se state cercando un approfondimento sulle pratiche di pulizia delle strade in Giappone e in Italia, siete nel posto giusto. Sebbene vi siano alcune somiglianze tra i due Paesi, le norme e i regolamenti per la pulizia delle strade possono differire drasticamente. Vediamo cosa succede in Italia. Per cominciare, il Ministero dei Lavori Pubblici supervisiona tutte le attività di pulizia e manutenzione delle strade in tutto il Paese. Tutte le comunità locali sono tenute a seguire le loro linee guida per un corretto smaltimento dei rifiuti e per la pulizia delle strade. Inoltre, il governo fornisce anche fondi ai comuni per le attività di pulizia delle strade. Inoltre, in Italia è illegale gettare qualsiasi cosa sulle strade e sui marciapiedi pubblici, compresi oggetti come mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e residui di cibo. Gli addetti alla pulizia delle strade sono tenuti a spazzare regolarmente le carreggiate per mantenerle libere da detriti o altri oggetti pericolosi che potrebbero minacciare i pedoni o gli automobilisti. Infine, dopo grandi eventi o feste in cui si producono molti rifiuti, è necessario un ulteriore sforzo di pulizia per mantenere le strade pulite.

DIFFERENZE NEI METODI DI PULIZIA DELLE STRADE IN GIAPPONE E IN ITALIA

Quando si parla di pulizia delle strade, Giappone e Italia hanno approcci molto diversi. Diamo un’occhiata alle differenze nei metodi utilizzati.

GIAPPONE

Le strade giapponesi si mantengono notevolmente pulite grazie a una combinazione di elevati standard di igiene personale e di leggi e regolamenti severi per lo smaltimento dei rifiuti. I cittadini giapponesi sono tenuti a smaltire i propri rifiuti e anche i materiali riciclabili devono essere suddivisi in categorie specifiche. Il littering è severamente vietato e punito con multe o carcere. Inoltre, il governo investe molto nei servizi di pulizia delle strade comunali, che impiegano una varietà di metodi come scope a mano, tubi ad alta pressione, spazzatrici a vuoto e robot per la pulizia. L’obiettivo è quello di mantenere immacolate tutte le aree pubbliche, anche i vicoli e le strade secondarie, e il risultato è davvero impressionante.

ITALIA

In contrasto con l’approccio top-down del Giappone alla pulizia delle strade, l’Italia ha un’immensa varietà di soluzioni diverse impiegate sia da aziende private che da amministrazioni locali. Mentre le città più grandi, come Roma, tendono ad avere personale dedicato che supervisiona il processo con attrezzature specializzate come le spazzatrici industriali, le città più piccole spesso si affidano a volontari o ad altri gruppi comunitari per mantenere pulite le loro strade. Come in Giappone, esistono leggi che vietano di gettare rifiuti sulla proprietà pubblica, ma non sempre vengono applicate in modo uniforme in tutto il Paese. Per questo motivo, è possibile che alcune aree siano relativamente pulite, mentre altre appaiano decisamente meno ordinate, a prescindere da quanto lavoro sia stato fatto da cittadini di grande senso civico!

IN CHE MODO LA TECNOLOGIA CONTRIBUISCE A MIGLIORARE LA PULIZIA DELLE STRADE IN ENTRAMBI I PAESI?

Non è una sorpresa che il Giappone e l’Italia prendano sul serio la pulizia delle strade, ma sapevate che la tecnologia svolge un ruolo importante nel mantenere le loro città e paesi puliti e ordinati? Diamo un’occhiata alle tecnologie che aiutano la pulizia delle strade in entrambi i Paesi.

GIAPPONE

In Giappone esistono due tipi principali di tecnologie utilizzate per la pulizia delle strade: gli spazzini robotizzati e le macchine spazzatrici autonome. Gli spazzini robotizzati sono in pratica dei mini-trattori con diversi passaggi: sono dotati di sistemi di raccolta della polvere, che aspirano sporco e detriti mentre si spostano, mentre una luce UV aiuta a uccidere i germi. Anche le macchine spazzatrici autonome vengono utilizzate per pulire le strade: sono in grado di spazzare piccole particelle come le foglie senza alcuno sforzo manuale.

ITALIA

Anche in Italia si ricorre alla tecnologia per migliorare la pulizia delle strade. Il tipo di tecnologia più diffusa è la macchina “lavastrade”, che utilizza getti d’acqua ad alta pressione per rimuovere sporco e detriti dai marciapiedi. Queste macchine possono essere programmate in modo da individuare le aree specifiche che devono essere pulite e possono farlo in modo rapido ed efficiente. Inoltre, l’Italia dispone di camion della

spazzatura dotati di bracci di gru automatizzati per il sollevamento di pesanti contenitori della spazzatura, che consentono di svuotarli senza alcuno sforzo fisico da parte degli autisti.

Come si può vedere, sia il Giappone che l’Italia si avvalgono di tecnologie all’avanguardia quando si tratta di mantenere pulite le loro strade, il che contribuisce notevolmente a garantire che le loro città rimangano belle! STRATEGIE POST-PULIZIA PER MANTENERE LE

STRADE PULITE

Dopo che le loro strade sono state pulite, il Giappone e l’Italia hanno strategie diverse per mantenerle tali.

In Giappone esiste una cultura della responsabilità personale quando si tratta di mantenere le strade pulite. I cittadini si prendono cura delle proprie aree, assicurandosi di spazzare e pulire. Il governo fornisce anche un supporto con bidoni della spazzatura pubblici, segnaletica e incentivi come ricompense o premi per coloro che fanno un lavoro esemplare di pulizia.

In Italia, invece, le autorità hanno emanato leggi che aiutano a mantenere pulite le strade. Sono state create linee guida specifiche per i tipi di rifiuti che possono essere gettati per strada, oltre a una regola che vieta alle persone di gettare qualsiasi cosa da balconi o finestre. Se scoperti, i cittadini possono incorrere in multe salate. Si pone inoltre l’accento sul riciclaggio e sul compostaggio dei rifiuti, in modo che non finiscano per inquinare le strade.

Nel complesso, sia il Giappone che l’Italia hanno attuato efficaci strategie post-pulizia per garantire che le loro città rimangano pulite e ordinate anche in futuro.

ESAME DELL’IMPATTO DELLA PULIZIA DELLE STRADE SULLA QUALITÀ DELLA VITA

Non solo la pulizia delle strade è diversa tra Giappone e Italia, ma anche l’impatto che ha sulla qualità della vita è significativamente diverso. In Italia, le strade più pulite danno un senso di orgoglio e uniscono le persone; contribuiscono a creare un senso di unità e di comunità in quanto le persone lavorano insieme per tenere pulite le strade. In Giappone, invece, ci si concentra maggiormente sull’aspetto perfetto di ogni cosa, il che può portare a una sensazione di sterilità e di eccessiva attenzione.

ITALIA

In Italia, la pulizia delle strade viene effettuata per lo più manualmente dagli operai comunali. Questi ultimi prestano grande attenzione ai dettagli quando puliscono e sono orgogliosi del loro lavoro. Questo contribuisce a creare un senso di orgoglio tra gli italiani e a rafforzare il loro senso di comunità. Il fatto che tutti partecipino alla pulizia delle strade incoraggia l’impegno civico e la costruzione della comunità.

GIAPPONE

La pulizia delle strade in Giappone è molto diversa da quella italiana: viene effettuata principalmente attraverso l’uso di macchine come camion spazzatrici e attrezzature specializzate. I giapponesi si concentrano più sul mantenimento della perfezione che sulla creazione di un sentimento di unità tra i cittadini. Questo può portare a una sensazione di sterilità, in quanto ogni dettaglio è stato curato con precisione militare, che può risultare fastidiosa per alcune persone.

CONCLUSIONI

Dopo aver confrontato e contrastato le culture della pulizia delle strade di Giappone e Italia, è evidente che ci sono sia somiglianze che differenze nel modo in cui questi due Paesi affrontano il compito di mantenere pulite le loro strade. Mentre il Giappone ha un approccio alla pulizia delle strade molto più strutturato e regolato, l’Italia si affida maggiormente alla responsabilità individuale (OVE PRESENTE).

In generale, la pulizia delle strade è una parte importante del mantenimento di un ambiente sano e pulito. Tuttavia, è anche importante capire che la pulizia delle strade è un processo complesso e che i fattori in gioco sono molteplici. La cultura e le persone di un determinato Paese possono influenzare il modo in cui si approcciano a questo compito ed è importante comprendere le differenze prima di tentare di replicare programmi di successo in altri Paesi.

*

Marco Morandi

Vobarno (Bs)