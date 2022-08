MUSE – TRENTO * REPLICA A PAOLI – CANESTRINI – DEGASPERI – PELLEGRINI * CACCIATORI: ZECCHI E LANZINGER , « LA PAT RICONOSCE ALL’ACT FUNZIONI CONNESSE AL GESTIONE PATRIMONIO FAUNA »

18.05 - lunedì 29 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il presidente e il direttore MUSE rispondono alla lettera aperta

« IL LOGO DEL MUSE ASSOCIATO ALLA CACCIA? SIAMO SENZA PAROLE»

a firma di PAOLI – CANESTRINI – DEGASPERI – PELLEGRINI * ASSOCIAZIONI CACCIATORI

“Ringrazio davvero i signori estensori della lettera – dice il presidente MUSE Stefano Zecchi – che riconoscono nella mia persona una sensibilità e una preparazione culturale tali da poter intervenire nel dibattito etico-scientifico. Convengo sul fatto che il Museo delle Scienze ha il compito di diffondere rispetto e conoscenza della natura, per preservarne gli equilibri biologici a garanzia della sopravvivenza di tutte le specie, e a quanto posso accertare proprio questo il MUSE fa anche tutte le volte che dialoga e si confronta con porzioni della nostra società che hanno interessi che vanno a coinvolgere il bene comune che è la natura. Escludo che le azioni e gli interventi dello staff MUSE vadano a promuovere indifferenza o errate nozioni circa gli altri esseri viventi”.

Dal canto suo il direttore Michele Lanzinger ribadisce “come ha puntualizzato il Presidente, uno dei compiti del MUSE è condividere saperi e informazioni relativi alla conoscenza del territorio e collaborare con le istituzioni e gli attori che ne sono i protagonisti attivi. Preciso che proprio per rispondere a una richiesta in tal senso pervenutaci dal Comune di Tre Ville relativa a una giornata formativa dedicata alla conoscenza della natura del territorio, riservata ai bambini-ragazzi, abbiamo messo a disposizione una dipendente MUSE, entomologa esperta in comunicazione scientifica. Gli organizzatori ci hanno informato che l’iniziativa aveva ottenuto la collaborazione dell’Associazione Cacciatori Trentini e dei Custodi Forestali che avrebbero trattato i temi “fauna e boschi”; al MUSE spettava introdurre il mondo degli insetti. L’esperta MUSE ha perciò illustrato la biodiversità entomologica dei pascoli di alta montagna, con una parte orale e una pratica – facendo sperimentare ai partecipanti la raccolta di organismi, osservandoli con lenti d’ingrandimento per capire a che gruppo sistematico appartengono.

In linea con il proprio mandato culturale di valorizzare e condividere con il più ampio numero di persone possibile i saperi derivanti dalla ricerca scientifica, di contribuire allo sviluppo delle conoscenze e al miglioramento del nostro ambiente di vita, il museo promuove e accoglie proposte di collaborazione con una ampia serie di soggetti pubblici e privati. Nel comprendere la posizione dei sotto firmatari della lettera aperta relativamente al risvolto sportivo e ludico della pratica della caccia, si deve ricordare altresì che la Provincia autonoma di Trento riconosce all’ACT ruoli e funzioni direttamente connessi alla gestione del patrimonio faunistico. Questo ad escludere da parte del museo le ragioni per un rifiuto nei confronti di un’iniziativa culturale voluta da un’amministrazione locale come soggetto proponente”.