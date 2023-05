LORENZO RIZZOLI * TRENTINO MUSIC ARENA: « IL PROGETTO AREA S. VINCENZO È UN FALLIMENTO, IL “DOPO VASCO” CREDO NON CI SARÀ »

15.57 - venerdì 12 maggio 2023

Egregio Direttore Franceschi

vorrei condividere il mio pensiero in merito a quanto apparso sulla stampa di oggi (quotidiano L’Adige del 12.05.2023, pagina 15).

L’articolo evidenzia il deserto presente nella Music Arena di Trento, un deserto da molti a suo tempo pronosticato.

Già, perché quest’area da quasi un anno è ricordata come “il luogo dove hanno fatto il concerto di Vasco a Trento”. Definirla Music Arena potrebbe andare bene, ma solo se ospitasse concerti e manifestazioni non dico tutti i giorni, ma svariati nel corso dell’anno.

Oggi Trento può vantare di avere un’area in ghiaia e prato, in località San Vincenzo, delimitata da staccionata in legno. Un’area ordinata, ben tenuta, ma….a fare cosa? Un’area che, se ben tenuta, richiede una spesa pubblica annua di mantenimento; una spesa pubblica per mantenere un’area che viene utilizzata da un anno. Alcuni evidenziano dubbi sull’autonomia finanziaria della nostra Provincia; se poi finanziamo anche spese “inutili” come queste, allora mettiamo queste persone nella condizione di sollevare dubbi sulla nostra autonomia. Preciso che la recinzione in legno dell’area è stata installata dopo il concerto di Vasco.

Dodici mesi fa fu scelto di organizzare il concerto di Vasco a Trento; questo concerto avrebbe dato il “là” a diversi eventi musicali sulla città. Il “dopo Vasco” non c’è stato e, credo, non ci sarà. Bisognava farlo subito, non oltre un anno dal concerto. Il progetto “Music Arena” rischia di diventare un progetto fallito, bisogna avere il coraggio di dirlo. Un progetto che, se da un lato ha portato un grande artista nella nostra città, dall’altro lato ha portato l’ostica questione del “funzionario amministrativo Maccani”, la spesa per il mantenimento dell’area non utilizzata e chissà cos’altro ancora.

*

Dottor Lorenzo Rizzoli

Trento