LORENZO RIZZOLI * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « SUGGERIMENTI OLIVI A VALDUGA, SÌ ALLA FREQUENTAZIONE DI SAGRE MA NON “POLITICA DA SAGRA” »

Egregio Direttore, vorrei condividere il mio pensiero in merito al suggerimento dell’ex Vicepresidente PAT Alessandro Olivi al candidato dell’Alleanza Democratica e Autonomista Francesco Valduga. Sono pienamente d’accordo con il suggerimento dato, e cioè che la presenza alle sagre è importante. Sì, perché se nelle grandi città (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana) il peso del centrosinistra è sempre stato preponderante, nelle valli e nelle periferie il peso preponderante è sempre stato, negli ultimi anni, quello della destra. Le elezioni provinciali non si vincono con il solo appoggio di Trento, Rovereto e Pergine Valduga, ma con il sostegno dei territori limitrofi; solo con l’appoggio delle valli il centrosinistra riuscirà a raggiungere un buon risultato.

La sagra è una festa popolare di carattere locale e cadenza annuale, che nasce tradizionalmente da una festa religiosa, celebrata in occasione di una consacrazione o per commemorare un santo, ma anche utilizzata per festeggiare il raccolto o promuovere un prodotto eno-gastronomico locale. Alla sagra l’istituzione politica deve essere presente; alla sagra il candidato politico deve essere presente non solo per “seminare”, ma soprattutto per conoscere le realtà del territorio, conoscere le persone, le loro qualità ed le loro richieste al mondo politico. Snobbare certi ambienti significa “pubblicizzarsi a metà” e questo, sono convinto, non farà vincere le elezioni.

Se sono convinto che il politico/candidato politico deve essere presente nelle sagre, sono ancor più convinto che la politica non si deve fare nelle sagre o nelle “caneve”; se è importante conoscere le persone, è altrettanto importante che lo studio delle misure a sostegno del territorio si debba fare nei luoghi opportuni. Quindi, SI alla frequentazione delle sagre da parte dei politici/candidati politici, ma NO alla “politica da sagra”!

Lorenzo Rizzoli