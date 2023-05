“COMITATO EX CASINO TIRO BERSAGLIO” * CONSIGLIO COMUNALE TRENTO: DALDON, « CONTESTIAMO UN’EVENTUALE DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO STORICO, SENZA PROGETTO RICOSTRUZIONE »

23.52 - mercoledì 10 maggio 2023

Caro Direttore Franceschi,

oggi (giornata piovosa in tutti i sensi); abbiamo assistito in Consiglio comunale a Trento all’intervento dei consiglieri Cristian Zanetti (FdI) ed Andrea Maschio che, con tanta passione, hanno cercato di tenere testa ad un Giunta comunale che assomiglia a quella di Ponzio Pilato.

Noi per ora ci lecchiamo le ferite vedremo più avanti.

Ecco il mio commento personale.

Maurizio Daldon

Trento

*

Grazie

A sostegno dell’interrogazione dei Consiglieri comunali Silvia Zanetti (Si può fare) e Andrea Maschio (Onda) oggi si sono presentati in Consiglio comunale i rappresentanti delle Schützenkompanie– Kaiser Maximilian I Trento- Schützenkompanie – Paolo Primon Trento – l’ associazione Risveglio Tirolese- il Comitato ex-casino Tiro al bersaglio.

L’interrogazione si riferiva all’impegno assunto dal Sindaco e la Giunta comunale il 25 gennaio 2022 di destinare adeguati fondi del bilancio comunale al fine di redigere uno studio di fattibilità che metta a confronto tecnico-economico-storico-culturale una ristrutturazione o demolizione con ricostruzione dell’edificio.

La risposta deludente data oggi in Consiglio comunale da Mariachiara Franzoia Assessora con delega in materia di bilancio, tributi, patrimonio, dopo oltre un anno di attesa e una raccolta firme, è stata sintetica: abbiamo previsto la demolizione dell’ex-casino di tiro al bersaglio, per il recupero vedremo di fare uno studio…

Così non va bene! L’impegno dato dal Consiglio lo scorso 25 gennaio 2022 al Sindaco e alla Giunta non è completo manca il raffronto dei costi di ristrutturazione con i costi di demolizione e ricostruzione.

Contestiamo un’eventuale demolizione dell’edificio storico senza un progetto di ricostruzione che decreterebbe la cancellazione del patrimonio culturale, le associazioni con i comitati si ritroveranno per attivare le forme di protesta adeguate.

*

Maurizio Daldon

Comitato ex Casino tiro al bersaglio – Trento