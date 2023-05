SADIEL GONZALEZ (ODV DEMOCRAZIA E LIBERTÀ) * GABRIELLA MAFFIOLETTI: « L’HO CONOSCIUTA A BRUXELLES, DONNA ALTRUISTA CHE PONE LE PERSONE SOPRA OGNI CONVENIENZA »

23.45 - mercoledì 10 maggio 2023

Gentile direttore, le invio un mio commento riguardo la fuoriuscita di Gabriella Maffioletti da Forza Italia, in Trentino.

Sadiel Gonzalez

“In un momento così cruciale per la sopravvivenza della Democrazia e la Libertà in cui viviamo, è davvero triste venire a sapere che persone serie, responsabili, coerenti, e oneste come Gabriella, debbano abbandonare la loro lotta per la comunità.

Gabriella l’abbiamo conosciuta a Bruxelles, un viaggio che ha fatto per supportare la comunità di cubani liberi in Europa, che esigono Democrazia, Diritti Umani e Libertà per il popolo cubano. Una donna altruista che pone i diritti delle persone al di sopra di ogni convenienza politica, e questa decisione ne è la prova.

Da allora, la nostra comunità ha inviato decine di denunce e possibili soluzioni per aiutare la vera società civile cubana, un impegno che prese senza esitazione. Da allora, abbiamo provato, e lei insieme a noi, di arrivare sopra, a chi decide, ma per qualche strana ragione, ne lei, ne noi, veniamo ascoltati.

Un esempio di questo è l’incoerenza delle scelte del partito Forza Italia nei confronti dei cubani. A livello europeo, attraverso il Partito Popolare Europeo, fecero una risoluzione dove dichiaravano le missioni mediche cubane nel mondo come una forma di schiavitù moderna e tratta di persone, per poi, a livello regionale portare in Italia (Calabria), medici cubani schiavi, un modo poco onesto di dare soldi a una dittatura totalitaria di Apartheid politico comunista. Sì, Roberto Occhiuto l’ha fatto, e continua a difendere la sua scelta, pur sapendo che in questo modo rende l’Italia complice di un regime comunista. Gabriella si batté insieme a noi, per denunciare quanto prima. Purtroppo però, la coerenza spaventa, la coerenza diventa un difetto invece che un pregio.

Un altro esempio, abbiamo fatto notare a Gabriella che l’ambasciatore italiano all’Avana, messo lì da Luigi di Maio, non faceva altro che manipolare l’informazione, che addirittura usava la pagina ufficiale di Facebook dell’ambasciata per fare propaganda a favore del regime, mai un post dove chiedere il rispetto degli accordi con l’Europa, che chiede ed esige riforme verso uno Stato di Diritto, il rispetto dei Diritti Umani e la Democrazia. Ancora oggi, il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in Europa aveva votato e sostenuto la lotta contro il regime cubano, non ha fatto nulla per invertire la rotta. La comunità italo cubana capisce che bisogna fare accordi politicamente corretti, ma non i diritti umani, la libertà e la democrazia, non possono essere messi in secondo piano per nessun interesse, questo Gabriella lo aveva capito. Sono sicuro di quanto cercò dal suo piccolo per un incontro con la nostra comunità, ma purtroppo non è mai successo.

Ricordo quando Forza Italia si chiamava Il popolo della Libertà, quando c’erano valori saldi e si difendevano contra tutto e tutti, oggi sembra che così non sia, e questo per qualcuno che è integro dentro, non lascia altra strada che questa decisa da Gabriella.

Gabriella Maffioletti la comunità italo cubana, ti ringrazia per tutto quello che hai fatto, per quanto ci hai provato, per quanto la tua dignità la hai messa a servizio della giustizia e non di meri interessi politici. Noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerla e collaborare, non possiamo che essere tristi nel constatare che una Politica con la P maiuscola debba rinunciare ad aiutare la sua comunità solo perché non supportata dall’alto.

Noi Gabriella SIAMO CON TE, e seguiremo te ovunque tu decida di stare. Perché la politica è fatta di persone, e contano quelle coerenti ed integre come te!

Ti abbracciamo forte!

Per la Libertà…. Una chiama questa reale, onesta a quel “popolo della libertà”

Sadiel Gonzalez

Presidente ODV Democrazia e Libertà