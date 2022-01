COMMISSIONE EUROPEA * “ NEXTGENERATIONEU “: « RICEVUTA DALL’ITALIA LA DOMANDA DI EROGAZIONE DI 21 MILIARDI DI EURO, NELL’AMBITO DEL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA »

14:34 - 3/01/2022

Il 30 dicembre 2021 la Commissione ha ricevuto la prima domanda di erogazione presentata dall’Italia nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF). L’Italia ha infatti inviato alla Commissione una domanda di erogazione di 21 miliardi di EUR di sostegno finanziario (al netto dei prefinanziamenti). Il piano generale per la ripresa e la resilienza dell’Italia sarà finanziato con 68,9 miliardi di € sotto forma di sovvenzioni e con 122,6 miliardi di € sotto forma di prestiti. I versamenti per l’Italia nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono basati sui risultati e subordinati alla realizzazione degli investimenti e delle riforme previste nel piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia.

La prima richiesta di erogazione presentata dall’Italia riguarda 51 tappe fondamentali relative a diverse riforme nei settori della giustizia, della pubblica amministrazione, dell’audit e del controllo, dell’istruzione, delle politiche attive del mercato del lavoro, del digitale e del turismo, nonché della semplificazione della legislazione in settori quali i rifiuti, le acque e il trasporto ferroviario. La Commissione dispone ora di due mesi per valutare la domanda, trascorsi i quali trasmetterà al Comitato economico e finanziario (CEF) del Consiglio la propria valutazione preliminare del conseguimento da parte dell’Italia dei target intermedi e finali necessari per tale erogazione. Ulteriori informazioni sul processo delle richieste di erogazio nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono disponibili in questo elenco di domande e risposte. Informazioni supplementari sul piano italiano per la ripresa e la resilienza sono disponibili qui.