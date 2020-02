SCUDERIA TRENTINA STORICA * GITA SOCIALE: « IL 23 FEBBRAIO VISITA ALLA DALLARA E AL MUSEO DELL’AUTOMOBILE DI SAN MARTINO IN RIO »

Dallara – Museo dell’Automobile. Varano de’ Melegari domenica 23 febbraio 2020. Il programma delle manifestazioni sociali dell’anno 2020 inizia il 23 febbraio con una gita a Varano de’ Melegari per una visita a due importanti realtà emiliane: la Dallara, azienda con una storia iniziata nel 1972 di costruzione di automobili da corsa ed ultimamente anche di supercar stradali ed il Museo dell’Automobile nella vicina San Martino in Rio.

*

DALLARA AUTOMOBILI

”Il nostro scopo è progettare e produrre le vetture da competizione più veloci e più sicure al mondo” questo il motto del fondatore ing. Giampaolo Dallara.

La visita di circa due ore ci farà ammirare da vicino le vetture da corsa che hanno fatto la storia di questa azienda e visitare i reparti produttivi per capire come nasce una vettura da competizione.

MUSEO DELL’AUTOMOBILE DI SAN MARTINO IN RIO

“Il Museo dell’auto nasce nel 1956, quando le automobili oggi considerate d’epoca non erano ancora state progettate”, così si legge sulla home page del Museo, che ospita una ventina di vetture in maggioranza italiane ed in buona parte anteguerra partendo dalla Itala Tipo 25 del 1910.

PROGRAMMA di domenica 23 febbraio :

06.00: partenza pullman da Trento area ex-Zuffo sotto il cavalcavia 10.00: arrivo a Varano de Melegari e visita alla Dallara automobili

13.00: Pranzo al ristorante Olimpia a Correggio con menù tipico emiliano 15.00: Visita al Museo dell’Automobile di San Martino in Rio

16.00: partenza per il rientro a Trento

COSTO della gita comprensivo di visita alla Dallara ed al Museo dell’Automobile e del pranzo: €60,00 a persona – scontato ad € 50,00 per i soci

(la Scuderia paga il pullman e quindi non si potrà utilizzare il buono sconto di €20,00 compreso nella quota d’iscrizione)

Certi di aver fatto cosa gradita ai soci, un arrivederci a tutti.

Il Presidente Giuseppe Gorfer

ATTENZIONE – MASSIMO 30 POSTI

Prenotazione obbligatoria ENTRO il 15 febbraio comunicando il numero dei partecipanti per mail a info@scuderiatrentinastorica.it o telefonando al segretario organizzativo Cesare Bazzanella 3292192311