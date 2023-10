LORENZO RIZZOLI * ELEZIONI TRENTINO: « LE STRETTE DI MANO DEL PRESIDENTE FUGATTI, FARE POLITICA È CONFRONTO CUI LUI SI SOTTRAE »

08.40 - domenica 8 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

guardando il profilo Facebook del presidente della Pat, Maurizio Fugatti, si notano solo ed esclusivamente fotografie che lo ritraggono ai vari mercati del Trentino mentre stringe le mani alla gente. Questa è “Campagna elettorale politica” o sfilata da “Uomini e donne”?

Una persona che si rende disponibile a candidare, sia per consigliere che per presidente, deve frequentare il territorio per acquisire visibilità, questo è logico. Se da un lato una “stretta di mano” non dispiace ed è un gesto bello, dall’altro lato, quello che fa pensare, è che questo è l’unico strumento utilizzato dal presidente uacente Fugatti durante questa campagna elettorale.

Infatti, la presentazione del proprio libro e la frequentazione dei mercati del trentino sono stati gli unici incontri ai quali il presidente Fugatti ha presenziato, disertando finora ogni confronto pubblico con gli altri candidati (incontro presso la facoltà di lettere e incontro con gli ordini professionali, tanto per fare qualche esempio).

Fare Politica è fare altro! Politica non è solo una stretta di mano. Politica è confronto sui temi fondamentali e strategici per il nostro territorio.

Quello che serve oggi per il nostro territorio e la nostra comunità è un cambio radicale. Tornare a vivere la politica vera e non solo quella dell’apparire.

Siamo nel 2023 e il “ben apparire” è al primo posto nella graduatoria dei valori della nostra società, purtroppo (ci sono innunerevoli valori che dovrebbero venire prima). Nella politica l’apparire non deve c’entrare, in quanto “valore” del mondo dello spettacolo. E la Politica, quella con la P maiuscola, non è il mondo dello spettacolo!

*

Lorenzo Rizzoli – Trento