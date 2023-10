MAMMA E PAPÀ / COMUNE BESENELLO (TN) * SCUOLA INFANZIA: « LETTERA APERTA A GARANTE PER I MINORI, EVIDENZIAMO UNA DISCRIMINAZIONE PER LE DATE DI ISCRIZIONE »

00.38 - sabato 7 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi

siamo due genitori di una bimba che vorremmo iscrivere alla Scuola dell’Infanzia “Santi Angeli” di Besenello (Tn) e desideriamo sottoporle alcuni elementi che sono presenti nella mail Pec che abbiamo inviato alle istituzioni di cui sotto.

*

Giulia Bernardelli

Michel Furlani

//////////

All’attenzione di:

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

Dipartimento Istruzione e Cultura

dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it

All’attenzione del Direttore generale, dottor Roberto Ceccato

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO – CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

Difensore Civico

difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

All’attenzione del Difensore civico del Trentino, dottoressa Gianna Morandi

Garante per i Minori

Segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

All’attenzione del Garante, dottor Fabio Biasi

COMUNE DI BESENELLO (TN)

Sindaco

All’attenzione del Sindaco, dottor Cristian Comperini

comunedibesenello@pec.it

Assessorato Politiche sociali e Famiglie e Infanzia

All’attenzione dell’Assessore, dottoressa Anita Carpentari

e per conoscenza

AGENZIA GIORNALISTICA OPINIONE – TRENTO

All’attenzione del direttore Luca Franceschi

agenziagiornalisticaopinione@pec.it

Oggetto: iscrizione Scuola infanzia di Besenello (Tn

Gentili dottori che leggono in copia,

scrivo per portare all’attenzione una situazione relativa all’iscrizione di nostra figlia Natalie presso la Scuola dell’Infanzia “Santi Angeli”, di Besenello (Tn).

Siamo residenti a Besenello, ed al momento nostra figlia frequenta il nido locale, dove è iscritta. A gennaio 2023 abbiamo effettuato la pre-iscrizione alla sopracitata Scuola dell’infanzia del paese, in quanto ci era stato comunicato che i nati nel mese di febbraio avrebbero potuto usufruire dell’ingresso anticipato a gennaio 2024, iscrizione che sarebbe stata poi da confermare tra il 2 ed il 9 ottobre 2023.

Il sito VivoScuola riporta testualmente (vedasi link: https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Iscrizioni-alla-scuola-dell-infanzia ) «Le famiglie interessate all’accoglimento delle domande di iscrizione in corso d’anno scolastico sono invitate a contattare il circolo di Coordinamento di riferimento per verificare puntualmente l’offerta dei posti (di sezione e dell’eventuale prolungamento dell’orario giornaliero) tenuto conto che in corso d’anno l’accoglimento è subordinato alla disponibilità di posti di ciascuna scuola».

Da parte del personale della Scuola dell’infanzia stessa, la settimana scorsa (siamo stati contattati al telefono il 28/9/2023) ci è stato comunicato che i posti del prolungamento di orario risultavano esauriti. Tale loro dichiarazione ufficiale conferma quindi che ad oggi non vi sarebbero posti disponibili per il “Prolungamento dell’orario giornaliero”, riservato ai bimbi che vengono iscritti dai genitori «In corso d’anno».

La situazione attuale ci pone in una situazione di stallo, perché il Nido comunale in base al proprio regolamento a gennaio 2024 non accetterà più nostra figlia, in quanto la minore possiederebbe i requisiti per la Scuola dell’Infanzia, indipendentemente dalle disponibilità di prolungamento, facendo a tutti gli effetti diventare l’iscrizione a gennaio un obbligo e non più un’opzione.

Il Comune di Besenello -da noi genitori interpellato in data 5/10/2023- ci ha evidenziato che le disponibilità del prolungamento non sono di loro competenza, ma della Provincia autonoma di Trento.

Tale situazione sopradescritta appare palesemente discriminatoria, in quanto emergerebbe che i bambini nati da gennaio a marzo, avrebbero l’obbligo di abbandonare il nido, ma nessuna possibilità concreta di accesso ai “Servizi di prolungamento”, solo perché “nati nel periodo sbagliato”. Mentre chi è nato nel resto dell’anno può accedere alla scuola “normalmente” a settembre potendo quindi usufruire di tale servizio.

Sarebbe acclarata a tal punto una manifesta “Discriminazione”, cui noi mamma e papà vi chiediamo di porre rimedio.

Tale criticità sembra dovuta alla restrizione applicata dal Comune di Besenello circa la possibilità di fare terminare l’anno educativo in corso presso il Nido, elemento che in altri comuni della zona (Rovereto ed Aldeno per citarne alcuni) non avviene.

Noi siamo genitori con impegno lavorativo che per ognuno comporta un impegno fuori casa per otto ore al giorno (nei giorni lavorativi). Pertanto potrete comprendere come quanto noi stiamo chiedendo sia un servizio pubblico per noi cruciale.

Attendiamo un vostro sollecito riscontro via Pec.

*

Besenello (Tn)