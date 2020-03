RAI 1 – “ LINEA BIANCA “: « SABATO 21 MARZO TAPPA A CORTINA, LA PERLA DELLE DOLOMITI »

La perla delle Dolomiti: il prossimo appuntamento di “Lineabianca”, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, in onda sabato 21 marzo alle 14 su Rai1, sarà un viaggio a Cortina d’Ampezzo, in Veneto. La puntata si aprirà a quota 3.243 metri sul livello del mare, sulla vetta della Tofana di Mezzo, con una guida alpina ed un ospite d’eccezione, Mauro Corona. Il viaggio proseguirà a Socrepes, alle porte di Cortina, per scoprire la sconfinata passione per gli animali di Elettra, giovane allevatrice. E poi, l’incontro con Reinhold Messner, la scoperta delle capre di razza Mohair, la tosatura e la filatura della pregiata lana, l’addestramento dei cavalli e dei pony.

In occasione dei grandi eventi sportivi previsti nei prossimi mesi a Cortina, il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza della Polizia di Stato, in un rifugio sulle piste, effettua simulazioni delle attività antiterrorismo: le telecamere di Lineabianca mostreranno le immagini per la prima volta, prima di raggiungere, dopo 29 tornanti e un dislivello di quasi mille metri, la maestosità del Monte Nuvolau che svetta imponente e inconfondibile.

A San Vito di Cadore, sul passo Giau, uno dei più belli delle Dolomiti, Pierluigi de Marco farà conoscere ai telespettatori l’antica arte della falconeria, prima di concludere con una meravigliosa rassegna di dipinti, sia di artisti italiani che stranieri, che impreziosiscono le facciate delle abitazioni di Cibiana di Cadore, nella cornice delle Dolomiti bellunesi, il “paese dei Murales”.