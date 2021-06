DE GODENZ (UPT) * VISITE MEDICHE SPORTIVE: « IMPORTANTE GARANTIRE I LIVELLI DI ASSISTENZA NELLE VALLI, OGGI SIAMO ANDATI NELLA GIUSTA DIREZIONE »

In seguito alle segnalazioni di alcune associazioni sportive di Fiemme è emersa, da inizio 2021, l’impossibilità di effettuare le visite sportive presso gli ambulatori di Predazzo e Pozza di Fassa. Solitamente, le associazioni inviavano due volte l’anno, a marzo e a novembre, le liste degli studenti e atleti da far visitare all’attenzione dell’APSS presso l’ospedale di Cavalese, ottenendo poi in risposta lo smistamento verso i centri di Predazzo e Pozza nel comune di Sen Jan.

Da Febbraio di quest’anno le visite vengono invece smistate fuori valle, solitamente a Trento, Pergine e Mezzolombardo. E’ evidente come tutto questo provochi spese e disagi, soprattutto per i giovani atleti, spesso studenti e minorenni, e per le loro famiglie, oltre che per le associazioni sportive che cercano di portare i ragazzi alle visite, proprio per andare incontro ad esse.

Inoltre il rimborso previsto per chi decide di procedere privatamente rimanendo in valle, non copre tutta la spesa e non è dato sapere per quanto verrà erogato ancora dalla PAT.

Pertanto, si interroga l’assessora competente per richiedere se e quando sarà possibile ripristinare l’effettuazione di visite sportive, come sempre avvenuto, presso le strutture di Predazzo e di Sen Jan o comunque in valle. Questo il testo della Question Time appena presentata in consiglio da Pietro De Godenz.

Rispondendo al consigliere l’assessora Segnana ha spiegato “da dicembre 2021 le visite non sono state più possibili presso il centro di Predazzo e sono state dirottate anche fuori valle a causa della rinuncia da parte dello specialista in medicina sportiva che fino a quel momento presenziava in tale comune per 8 ore settimanali. Da subito l’APSS si è mossa per trovare un sostituto e sono lieta di comunicare che dalla terza settimana di luglio sarà presente – per otto ore settimanali a Predazzo e per altrettante nel comune di Sen Jan di Fassa il nuovo medico sportivo. Rimarrà poi attiva la possibilità del rimborso provinciale secondo i lea per coloro i quali decidessero di svolgere visita privata.”

De Godenz, in replica, ha ringraziato l’assessora sottolineando ” Sono sicuramente soddisfatto poichè il problema è stato risolto. Come appena detto nel mio primo intervento, si tratta infatti di fornire un vero aiuto, in primis alle ragazze ai ragazzi e a tutti gli atleti coinvolti e alle famiglie.

Spostarsi in tutto il Trentino per una visita non è giusto e non ha senso, soprattutto quando è possibile tornare semplicemente a fare quanto si faceva prima della pandemia e ripristinare le visite negli ambulatori territoriali. Ringrazio quindi l’assessora per il ripristino del servizio. Parliamo sempre dell’importanza di garantire i livelli di assistenza nelle valli e oggi siamo andati nella giusta direzione.”

cons. Pietro De Godenz