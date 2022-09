LORENZO RIZZOLI * CAMPAGNA ELETTORALE: « CENTROSINISTRA E TERZO POLO LAVORANO BENE A TRENTO E ROVERETO, MA È CON I VOTI DELLE VALLI CHE SI VINCE »

21.50 - giovedì 08 settembre 2022

Buongiorno, vorrei porre l’attenzione su come si sta svolgendo la campagna elettorale in Trentino. Da un lato, vedo che c’è una coalizione che lavora molto su tutto il territorio provinciale (coalizione FDI-LEGA-FI-NOI MODERATI), mentre le altre sembra che stiano a guardare. Vedo un centrosinistra ed un terzo polo che lavorano abbastanza sulle città di Trento e Rovereto, ma, sappiamo, le elezioni non si vincono con i soli voti di Trento e Rovereto, in quanto è con i voti delle valli che si vince.

Le elezioni politiche 2018 penso abbiano insegnato questo. La massiccia presenza sul territorio di comizi politici del centrodestra ha fatto sì che in Trentino il risultato sia stato netto: 6-0 per il centrodestra….cosa mai vista in Trentino. E perché? Dal un lato il momento clou della Lega, da un lato la strabiliante macchina organizzativa del centrodestra al fine di essere presente in ogni angolo del territorio provinciale, dall’altro lato l’incapacità del centrosinistra di portare la gente alle urne (di qui l’elevata percentuale di astensione al voto).

Cosa sta succedendo ora? Ora vedo una massiccia presenza sul territorio provinciale del centrodestra, con Fratelli d’Italia presente ovunque, anche grazie al grande lavoro dei suoi consiglieri provinciali. Presenza più che sulle città principali (Trento e Rovereto, senza nulla togliere alle altre) concentrata sulle valli.

Non penso che in Trentino il risultato sia come quello del 2018, ma tutto dipenderà dal lavoro che verrà fatto dalle forze politiche. Centrosinistra e Terzo Polo dovranno lavorare molto in quanto il loro candidato al Senato Pietro Patton deve essere votato non solo a Trento, ma anche in Val di Non e in Val di Sole, nonché su tutta la Piana Rotaliana!

Per i candidati alla Camera, invece, il territorio da coprire è ancora più vasto. Saranno in grado di mettere in atto la stessa macchina organizzativa del centrodestra?

Il territorio della Provincia Autonoma di Trento è sempre stato governato da una politica centrista e di centrosinistra. Il grande lavoro del centrodestra per le elezioni politiche del 2018 ha siglato, in Trentino, un risultato secco di 6-0 nei confronti del centrosinistra, risultato confermato poi nelle amministrative provinciali di ottobre 2018 con la vittoria di Fugatti, vittoria frutto di un grande lavoro della Lega e di un pessimo lavoro del centrosinistra. Tutti sono rimasti inizialmente spiazzati in quanto “il Trentino è sempre stato governato da centristi o da centrosinistra….”.

In Trentino siamo soliti a “L’è sempre stà cossì….”; la gente è cambiata, il modo di pensare è cambiato. È finito il tempo del “L’è sempre stà cossì….”; ora è tempo di lavorare, seminare bene per cercare di avere un ottimo raccolto. Se ragioniamo “alla vecchia”, allora ci dovremo sedere per leccarci le ferite!

*

Lorenzo Rizzoli

(Trento)