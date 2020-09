” RINASCIMENTO ” AMMINISTRATIVE 2020: CARLI « PRESENTATA AL DOSS TRENTO LA LISTA, PER LA NOSTRA CITTÀ È TEMPO DI RINASCERE E CORRERE VELOCEMENTE »

“E’ il nome della nostra lista il faro che ci guida in questa campagna elettorale e ci guiderà nel nostro agire politico quotidiano: far rinascere Trento, che vuol dire esploderne talenti e potenzialità culturali, ambientali sociali ed economici”. Lo ha detto il candidato Sindaco Marcello Carli durante la presentazione della lista “Rinascimento Trento” questa mattina presso il Doss Trento alla presenza dei quattro capilista: Dario Maestranzi, Daniela Fronza, Martina Margoni e Massimo Ducati.

Carli ha poi proseguito citando, numeri alla mano, il gap di crescita che ci separa da Bolzano, territorio vicino ma lontano in termini di crescita economica. “Le province di Bolzano e Trento vent’anni fa avevano un PIL pressoché uguale: oggi il PIL della provincia di Trento ammonta a 19 mld di euro, quella di Bolzano a 22,5 miliardi di euro. Che in termini monetari si traduce in una ricchezza di Bolzano di ben 3,5 miliardi di più (a fronte, è bene ricordarlo, di 20 mila abitanti in meno). “Non è ammissibile – ha concluso Carli – ritengo che questi non siano numeri all’altezza della nostra provincia e della nostra città, visto l’importante concorso che quest’ultima ha alla formazione della ricchezza provinciale. Trento ha tutte le carte in regola per essere una città ideale da un punto di vista sociale ed economico: mettendo la persona con la sua dignità al centro di ogni azione amministrativa e di programmazione. Trento deve rinascere, alzarsi in piedi e correre veloce tenendo per mano tutti i suoi cittadini e tutte le sue imprese verso un futuro di crescita. Noi stiamo facendo la nostra parte”.

La civica Rinascimento Trento è guidata dal consigliere uscente e delegato allo sviluppo della montagna Dario Maestranzi e punta su: funivia del Bondone, interramento della ferrovia, potenziamento delle Albere e un’attenzione ai temi della sicurezza, della salute, della solidarietà, dello sviluppo sostenibile e del miglioramento dei servizi burocratici: al centro il cittadino con i suoi diritti e la sua dignità, con la finalità di trasformare la burocrazia in un’infrastruttura che possa diventare un fattore differenziale di competitività per il territorio ed il suo sviluppo anche economico. Infine, Risanamento dell’area Soli e carbochimica su cui realizzare poi un grande centro congresso internazionale per diversificare il turismo ed intercettare una nicchia di mercato che in regione non è stata ancora valorizzata.