ON. AMBROSI (FDI) * TRENTINO: « RAGAZZO UCCISO DA UN ORSO MENTRE FACEVA JOGGING? L’INEVITABILE RISULTATO DI DECENNI DI OTTUSITÀ DEGLI ESTREMISTI ANIMALISTI »

12.02 - giovedì 6 aprile 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Twitter, collegato al sito personale dell’on. Alessia Ambrosi) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

Ragazzo ucciso in #Trentino da un orso mentre faceva jogging? Sarebbe – purtroppo – l’inevitabile risultato di decenni di ottusità e demagogia degli estremisti animalisti e dei loro complici politici che non hanno cultura della montagna, non hanno rispetto della vita umana, non hanno cuore.

Tanto lo sappiamo: per loro l’orso è sacro e non si tocca, mentre un ragazzo può pure crepare. Che vergogna!