CONSIGLIO PAT * ASSESSORE GOTTARDI RISPONDE A CONSIGLIERA COPPOLA: « PULIZIA AUTOBUS TRENTINO TRASPORTI, 8 I CONTROLLI E 5 LE PENALI COMMINATE (DAL 1/2022) »

07.01 - giovedì 30 marzo 2023

INTERROGAZIONE N° 4363

L’utilizzo dei mezzi pubblici è la soluzione scelta da molti trentini per andare a lavorare, a scuola, raggiungere i diversi luoghi della città e della provincia. Un utilizzo da incentivare in quanto permette di limitare l’impatto ambientale degli spostamenti su brevi e medie distanze, l’inquinamento e le emissioni di anidride carbonica (Co2). Contribuisce a ridurre il consumo di petrolio e carburante, i cui prezzi sono aumentati a causa della guerra in Ucraina e dell’instabilità dei mercati. Due fattori che si sono inseriti in un già fragile contesto economico dovuto alla pandemia. Perché gli utenti siano invogliati ad utilizzare il trasporto pubblico devono essere ri- spettati naturalmente i principi dell’affidabilità del servizio, intesa in termini di regolarità e puntualità; la confortevolezza del viaggio, in termini di affollamento e climatizzazione e la sicurezza del viaggio, intesa in termini di incidentalità ed età dei mezzi. A questo vorrei aggiungere anche la pulizia dei mezzi. Mi sono giunte infatti numerose segnalazioni in merito alla scarsa pulizia interna degli autobus. Sedili macchiati, vetri sporchissimi. E’ capitato ad un utente della linea 10 del mattino di notare per giorni il vetro macchiato da un materiale viscido non ben identificato. Nessuno da giorni ha provveduto a pulirlo. Un dettaglio non da poco considerato che dalla pulizia del mezzo di trasporto dipende anche la salute dei viaggiatori. Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere: la frequenza della pulizia interna degli autobus e corriere di Trentino Trasporti; se intenda sollecitare l’Azienda affinché venga prestata maggiore cura alla pulizia interna dei mezzi, per questione di decoro ma anche a garanzia della salute degli utenti. Cons. Lucia Coppola

RISPOSTA

Con riguardo alla interrogazione in oggetto, con la presente, sentita la Società Trentino Trasporti, si precisa quanto segue. Gli interventi di pulizia sugli autobus e sui treni da parte della Società sono effettuati quotidianamente da personale interno ed esterno, mentre a cadenze settimanali e trimestrali vengono svolte pulizie più approfondite. Per gli autobus extraurbani è prevista la pulizia ad opera del personale viaggiante che ha in dotazione il mezzo, mentre per i mezzi del servizio urbano della sede di Trento è in essere un contratto con una ditta di pulizie che prevede l’esecuzione di: – operazioni quotidiane da svolgere a secco nel piazzale di sosta degli autobus;

– operazioni settimanali che riguardano, oltre quanto sopra, un accurato trattamento del posto guida, del pavimento e dei vetri;

– operazioni periodiche trimestrali con una radicale pulizia di tutti gli interni.

La divisione Ingegneria Gomma di Trentino Trasporti, direttamente o con il supporto del personale degli impianti fissi, svolge diverse tipologie di controllo del servizio prestato a Trento (a Riva del Garda il controllo viene svolto in loco in quanto si tratta di un esiguo numero di autobus, dai 4 ai 6) e più precisamente:

– Sopralluogo generale a sorpresa, con controllo dell’intero parco bus urbani della sede di Trento (oltre 120 mezzi in uscita nel periodo scolastico) in orario notturno dalle ore 01 alle ore 05 del mattino, in quanto durante l’orario diurno gli autobus sono utilizzati in servizio.

– Sopralluogo a campione a sorpresa con controllo di alcuni autobus durante il giorno al rientro dal servizio o in occasioni di incrocio (rilevazioni in questo caso di condizioni di particolare sporcizia derivata da accumulo di più giorni).

– Verifica che le operazioni settimanali vengano effettuate a rotazione su tutti gli autobus a disposizione.

– Verifica del report consuntivo delle operazioni periodiche (trimestre).

– Raccolta di segnalazioni del personale di guida e di controllo nonché le osservazioni da parte della Clientela ricevute per via interna.

In situazioni particolari:

• viene richiesto il potenziamento del servizio come ad esempio nel passaggio fra la stagione estiva ed autunnale (inizio delle scuole) o in occasione di eventi particolari (es. carnevale per l’uso di bombolette spray o durante i concerti per il grande afflusso di passeggeri);

• problematiche estemporanee su autobus in linea (es. malessere di passeggeri con perdita di fluidi corporei) che pregiudicano il proseguimento del servizio, il veicolo viene fatto rientrare in sede e pulito dagli addetti al lavaggio aziendali per essere rimesso poi in servizio.

A partire da gennaio 2022 e fino ad oggi, in esito ai controlli programmati e a campione, si ha evidenza dei seguenti episodi:

• 24 maggio 2022 – bus 707: comminata penale.

• 09 giugno 2022 – sopralluogo generale: nulla da segnalare

• 03 agosto 2022 – sopralluogo a campione: stallo di lavaggio in disordine.

• 18 agosto 2022 – sopralluogo a campione– bus 734, 884 e 427: comminata penale.

• 08 settembre 2022 – segnalazione Personale – bus 845: comminata penale.

• 01 dicembre 2022 – segnalazione Personale: pulizia zona sosta autobus.

• 03 gennaio 2023 – sopralluogo a campione – bus 737: comminata penale.

• 08 marzo 2023 – sopralluogo generale per verifica post segnalazione Consigliera Coppola – bus 309 e 369: comminata penale.

I clienti di Trentino trasporti hanno a disposizione il servizio apposito per evidenziare eventuali carenze, il modulo di richiesta sul sito web (https://www.trentinotrasporti.it/contatti/segnalazione) oppure la mail segnalazioni@trentinotrasporti.it; nel corso del 2022 sono pervenute 9 segnalazioni sul tema di cui 3 relative ai mezzi e le altre relative a stazioni e autostazioni e in tutti i casi si è provveduto con interventi puntuali.