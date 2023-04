ON. URZÌ (FDI) * TERRITORIO: « UCCISO DA GRANDI PREDATORI IN TRENTINO? REAGIRE CON MISURE DI TUTELA DELLA SICUREZZA PERSONALE »

10.15 - giovedì 6 aprile 2023

UCCISO DA GRANDI PREDATORI IN TRENTINO? Urzì (FdI): reagire con misure di tutela della sicurezza personale

“L’ipotesi accreditata anche a livello ufficiale ormai dell’uccisione di un ragazzo uscito per una corsa nei boschi della Val di Sole in Trentino da parte di un animale selvatico impone una l’accelerazione sulle politiche di vigilanza a livello territoriale sui grandi predatori”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali della Camera Alessandro Urzì.

“È ormai ben chiaro che in gioco non c’è più solo, come accaduto in precedenza, un interesse economico di agricoltori e allevatori di montagna – chiarisce Urzì – ma anche la stessa sicurezza delle persone in ambienti in cui si è diffusa una fauna selvatica predatoria, ad iniziare da orsi e lupi.

Le iniziative avviate e sostenute dal governo hanno posto già per tempo l’emergenza nella agenda delle priorità, ora dalle comunità locali alle istituzioni nazionali (anche quelle chiamate a vigilare sulla tutela della fauna selvatica) vanno poste in essere misure di contenimento e di autentica difesa della sicurezza di residenti, operatori economici e turisti, se non si vuole che il pur rilevante interesse ambientale, interpretato in senso ideologico, non prenda il sopravvento sul superiore interesse di chi vive la montagna”.