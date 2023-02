” PAGANELLA MUSIC FESTIVAL ” * ” ROCK THE BEARS”: « LA MUSICA ROCK CON, THE BASTARD SONS OF DIONISO – CATERINA CROPELLI – ZILIANI – REBEL ROOTZ (“SKI AREA” / 14-18 MARZO) »

15.54 - martedì 21 febbraio 2023

È iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione del Rock the Bears – Paganella Music Festival, l’evento che dal 14 al 18 marzo riempirà di musica le piste della Ski Area Paganella.

Sul palco, allestito in località Dosson e con una vista spettacolare sulle Dolomiti di Brenta, si esibiranno nove band emergenti della scena rock trentina — dall’indie al metal, passando per pop, hard rock, alternative e prog rock — che si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria e il premio messo in palio dagli organizzatori del Festival: la produzione di un videoclip di un proprio singolo musicale presso lo studio di registrazione Metrò Rec di Riva del Garda. Le riprese avverranno nel territorio di Dolomiti Paganella e il videoclip sarà poi condiviso sui canali social e web di Andalo Dolomiti. A giudicare le performance una giuria di addetti ai lavori, al cui verdetto verrà integrato il voto del pubblico presente sulle piste.

Agli artisti in gara si affiancheranno inoltre ospiti speciali come The Bastard Sons of Dioniso (14 marzo), Caterina Cropelli (15 marzo), il cantautore Ziliani (16 marzo) e, in occasione della finale del 18 marzo, i Rebel Rootz.

Nato per favorire la crescita artistica delle band trentine e lo scambio culturale tra artisti emergenti, oltre che per offrire un’esperienza speciale a tutti gli sciatori che scelgono la Ski Area dell’Altopiano per la loro settimana bianca, l’evento, gratuito e con accesso libero dalle piste, è organizzato da Andalo Vacanze.

“Abbiamo voluto puntare sulla promozione della musica trentina — commenta Diego Malferrari di Andalo Vacanze — e sensibilizzare il pubblico all’ascolto di brani diversi ed emergenti, provenienti da mercati diversi rispetto ai media nazionali governati da dinamiche commerciali. Per l’occasione metteremo a disposizione una location di prestigio dando la possibilità alle band di incontrare un pubblico variegato proveniente da tutta Italia e da molte località europee”.

Ph. Filippo Frizzera

