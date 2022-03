APT MADONNA CAMPIGLIO (TN) * SCIALPINISMO E BICI: « DA PINZOLO IL VIA ALLA “ONE MORE WEEK”, IL 9 APRILE SFIDA D’ALTA QUOTA IN “E-BIKE“ E “SKIALP“ »

14.24 - giovedì 24 marzo 2022

Madonna di Campiglio: il 9 aprile sfida all’alta quota in e-bike & skialp. Mentre, a Madonna di Campiglio, le giornate sugli sci continuano e gli skitour con le pelli tra Adamello-Presanella e Dolomiti di Brenta sono nel clou della stagione, nelle valli della destinazione turistica la primavera accenna il suo arrivo. Sulle piste e in alta quota si scia, alle medie latitudini si fanno i primi giri in bicicletta e, tra Pinzolo Madonna di Campiglio, sabato 9 aprile, gli sportivi potranno mettersi alla prova in un nuovissimo evento. La manifestazione, sportiva, si chiama “One More week” e abbina l’e-bike allo scialpinismo uniti in un’unica, spettacolare e sfidante gara. Basta indicare il dislivello positivo, 1.330 metri, per confermarlo.

L’evento, concretizzato da Dolomites’ Fire con Mario Zanon e Positiva Sport con Alberto Laurora avrà, tra gli ospiti, Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, Gilberto Simoni, Francesco Moser e i giovani atleti del territorio, da Laura Pirovano (sci alpino) a Filippo Zamboni (sci d’erba), che vestono la maglia azzurra in diverse discipline sportive. C’è attesa, inoltre, per altre conferme da personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. “Un ringraziamento – commenta Zanon – va alle braccia e ai cuori del territorio, dalle amministrazioni comunali ai numerosi volontari fino al Comitato organizzatore della Dolomitica Brenta Bike e all’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio che ci stanno supportando”.

La linea di partenza sarà fissata a Pinzolo (775 m slm), il traguardo al rifugio Boch (2.085 m slm) passando per il Monte Spinale (2.100 m slm), il punto a maggiore altitudine del percorso prima della discesa verso l’arrivo. Il cambio del mezzo, lasciando la e-bike per calzare gli sci d’alpinismo sarà nel centro di Madonna di Campiglio, in località Belvedere dove sarà posizionata la partenza della ski alp vertical con salita via Fevri fino al Monte Spinale e discesa a Malga Boch dove un caldo “polenta party” attenderà i valorosi concorrenti.

La gara di duathlon si terrà su terreno misto, strada-ski alp. La categoria sarà unica (maschile e femminile) con categoria specifica per gli agonisti. È possibile anche partecipare in staffetta, femminile, maschile o mista su invito del Comitato organizzatore, a scopo esclusivamente promozionale, e sul percorso non competitivo.

La sezione “Agonistica” partirà da Pinzolo (piazza San Giacomo, c/o Paladolomiti) alle 10.00 del 9 aprile mentre la sezione “Non competitiva” inizierà la sua gara alle 10.15.

L’evento è organizzato da Dolomites’ Fire e Positiva Sport. All’indirizzo web www.onemoreweek.it si trovano tutte le informazioni e il regolamento mentre le iscrizioni vanno effettuate sul portale www.winningtime.it oppure a Madonna di Campiglio, presso l’Ufficio dell’evento, l’8 aprile dalle 14.00 alle 19.00 e il 9 aprile dalle 7.30 alle 9.00.