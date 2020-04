NURSING UP – TRENTO * CORONAVIRUS: « LA TOSCANA HA FIRMATO UN ACCORDO PER GLI INCENTIVI AI PROFESSIONISTI SANITARI, ATTENDIAMO ANALOGA RISPOSTA DALLA PAT »

La Regione Toscana ha già ha firmato un accordo sugli incentivi per i professionisti sanitari impegnati nella pandemia da coronavirus, il Nursing up ha nuovamente sollecitato la Provincia autonoma di Trento, occorre subito attivare un tavolo di concertazione che preveda lo stanziamento di nuove risorse economiche, in aggiunta a quelle già presenti per la chiusura della coda contrattuale 2016/2018.

Apprendiamo con rammarico la decisione dell’azienda sanitaria di non fornire più un pasto caldo ai reparti covid del S.M. del Carmine di Rovereto, ora a richiesta del dipendente viene inviata una busta con 2 panini.

Per andare incontro alle esigenze dei dipendenti di tutta l’azienda sanitaria trentina, strenuamente impegnati giorno e notte, abbiamo chiesto che agli operatori dei reparti covid che consumano i panini forniti dall’Apss in reparto in busta, non sia trattenuta la mezz’ora per la consumazione del pasto, spesso mangiano in piedi ed in cinque minuti, il carico di lavoro è elevatissimo, ora attendiamo riscontro dall’azienda sanitaria, sarebbe per noi un segnale importante nei confronti dei nostri colleghi.

Per il personale del 118 e delle cure primarie che operano in zone territoriale lontane e disagiate, abbiamo chiesto ed ottenuto per gli stessi la possibilità di accedere ai supermercati per ottenere un pasto, vista la chiusura dei servizi di ristorazione. Potranno utilizzare il lunch tronic laddove attivato o in alternativa lo scontrino fino ad un massimo di 6 euro, che sarà rimborsato dall’Apss.

Sono in fase di assunzione i nuovi infermieri presso l’Apss e le Apsp, molti di loro si sono appena laureati e non devono essere mandati allo sbaraglio, per loro chiediamo una adeguata formazione e addestramento, idonei presidi di protezione, questi professionisti sono il nostro futuro e devono essere particolarmente tutelati in questa fase critica, a loro va il nostro benvenuto.