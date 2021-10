ACLI TRENTINE – FEDERAZIONE ANZIANI PENSIONATI – UISP – COOPERATIVA KALEIDOSCOPIO * CITTÀ DI TRENTO: « QUATTRO CHIACCHIERE IN MOVIMENTO, ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO «

La nuova iniziativa che vede protagonisti Fap Acli, Uisp e cooperativa Kaleidoscopio

Camminate mattutine comode, attorno alla città, per condividere un po’ di strada insieme, conoscendo scorci, luoghi di incontro e di condivisione nei nostri quartieri.

Acli Trentine con la Federazione Anziani Pensionati, Uisp Comitato Territoriale Trentino aps e Cooperativa Sociale Kaleidoscopio promuovono un serie di passeggiate cittadine per coinvolgere i propri associati, stimolare la socializzazione e contrastare insieme gli effetti del Covid.

La pandemia ha reso più fragili i rapporti, costringendoci tra le mura di casa e facendo evolvere questa forzatura e questa solitudine in abitudine consolidata che ha portato molti anziani della città a rimanere soli e senza stimoli.

Fap Acli, Uisp e Kaleidoscopio hanno quindi unito le energie per un progetto comune, che non mira solo alla promozione delle camminate, ma attorno a queste ha sviluppato una proposta per promuovere contestualmente socializzazione, compagnia reciproca, sani stili di vita, prevenzione e conoscenza di altre realtà presenti in centro città e in collina che fanno dell’accoglienza, dell’inclusione e dell’attenzione verso l’altro un punto di forza.

Le sei camminate, una a settimana il martedi a partire dal 9 novembre, volutamente proposte anche in questi mesi invernali dove la tendenza è quella di stare in casa, ci porteranno quindi:

1. a Canova a conoscere il Forno Sociale Migola (martedì 9 novembre)

2. in Clarina al Circolo Anziani “La Casota” e all’orto urbano (martedì 16 novembre)

3. a Ravina al Circolo Acli e al Museo del rame (martedì 23 novembre)

4. a Povo per una passeggiata e una merenda (martedì 30 novembre)

5. in città per un percorso tematico con la Fondazione Museo Storico del Trentino, al Barrio di San Martino e presso la libreria Due punti (martedì 7 dicembre)

6. per concludere è prevista una passeggiata a Villa Sant’Ignazio per il pranzo e per conoscere tutte le realtà inclusive presenti presso questa struttura (martedì 14 dicembre).

Ogni iniziativa prevede la presenza di un operatore sportivo che parlerà di movimento e sani stili di vita, della conoscenza del territorio e dell’importanza della camminata per la promozione dell’invecchiamento attivo.

Per info e adesioni 0461/235348. Necessario il Green Pass.