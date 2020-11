LEONARDO DIVAN * CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI TRENTO: « ELETTO PRESIDENTE VITTORIO BENONI, CARISSIMO AMICO CHE PROSEGUIRÀ NELLE ATTIVITÀ GIÀ INIZIATE NEL PRECEDENTE ANNO »

“È con grande entusiasmo che oggi si tiene la prima seduta della nuova consulta provinciale degli studenti. Risulta eletto Presidente Vittorio Benoni, mio carissimo amico che sono certo proseguirà nelle attività già iniziate nel precedente anno, con lo spirito e la dedizione che gli sono propri. Non posso che essere commosso in questo momento, una commozione dovuta alla passione dedicata alla consulta, realtà che ho servito dando il massimo, in ogni momento.

Lascio una Consulta rinnovata e istituzionalizzata, operosa e piena di progetti e idee su come assistere gli studenti Trentini in questo momento difficile. Sono orgoglioso di aver traspostato il modello Trentino anche ai tavoli nazionali, portando in alto l’aquila di San Venceslao. Buon lavoro al Presidente Vittorio Benoni ed alla sua squadra” Lo afferma in una nota il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Trento Leonardo Divan.

*

Leonardo Divan